I saldi sono ufficialmente arrivati da Comet, la nuova campagna promozionale, che ricordiamo è attiva fino al 17 agosto, promette un incredibile risparmio su ogni singolo acquisto effettuato.

Coloro che sceglieranno i prodotti selezionati, acquistando dal sito ufficiale, avranno diritto a ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi, solo nel caso in cui il prodotto abbia un costo superiore ai 49 euro. Recandosi in negozio, invece, sono disponibili occasioni di fine serie con importanti riduzioni anche del 70%, rispetto al prezzo originario.

Comet: il volantino nasconde incredibili sorprese

Gli smartphone in promozione da Comet sono indubbiamente moltissimi, e sono tutti pronti a dire la propria nel mercato della rivendita di elettronica. Tra i modelli da non perdere troviamo già in prima pagina l’ottimo Samsung Galaxy A32 5G, disponibile a soli 199 euro, per andare poi verso Honor X7 a 179 euro, Galaxy A53 a 399 euro, Galaxy A33 a 279 euro, Xiaomi Mi 12X a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 10 2022 a 189 euro, oppure Oppo Reno6 Pro a 549 euro, per finire con un bellissimo Realme 9 a soli 279 euro.

Volgendo invece la propria attenzione verso la fascia ancora più bassa, il consiglio è di optare per Motorola Moto G32 a 199 euro, Motorola Moto G22 a 134 euro, TCL 30SE a 139 euro, TCL 305 a 109 euro, ed anche Realme C25Y a soli 149 euro. Tutti i dettagli sono per comodità raccolti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in modo da scoprire e conoscere da vicino i singoli prezzi.