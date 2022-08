WindTre ha tutte le carte in regola per competere con gli altri gestori di telefonia mobile nel mese di agosto. Il provider arancione vuole essere alternativo rispetto ad Iliad ed alla sua principale promozione, la Giga 150. I clienti che decidono di attivare una promozione con il gestore arancione possono scegliere la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche per l’estate

I clienti che decidono di attivare questa promozione potranno accedere ad un ticket che prevede consumi quasi illimitati. Nel dettaglio, gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche un ticket con 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile dovranno rispettare una serie di condizioni. Gli abbonati dovranno aggiungere una quota di 10 euro per le spese di attivazione legate al rilascio della SIM.

Al tempo stesso, gli abbonati di WindTre dovranno anche effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad, così come per altre ricaricabili, rappresenta una condizione necessaria per la sottoscrizione di questa promozione ricaricabile di WindTre. Per la portabilità saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi.

In linea con quelle che sono le strategie commerciali di WindTre, i clienti che sono interessati a questa ricaricabile dovranno procedere con l’attivazione presso uno dei negozi ufficiali del provider. Non disponibile per ora l’attivazione online.