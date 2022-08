Whatsapp: se pensi che il tuo compagno ti stia tradendo devi conoscere questo trucco

Se il tuo compagno o compagna è sfuggente, si comporta in modo diverso dal solito, ti riempie di regali, e/o ha cambiato modo di vestire, allora ci duole dirvi che molto probabilmente nella vostra relazione sia entrata una terza persona. È vero, nella vita a volte ci vuole fiducia, ma meglio prevenire che curare no? Ecco come spiare l’account Whatsapp del proprio partner.

Whatsapp: tutti i trucchi per spiare l’account del partner

Per spiare un contatto su Whatsapp senza lasciare traccia ci sono un’infinità di modi, ma ci limiteremo a dirvene un paio. Il primo metodo permette di tenere sotto controllo tutti i messaggi inviati e ricevuti, ma tramite telefono connesso ad Internet. Come fare? Bisogna aprire WhatsApp dal dispositivo di destinazione per poi cliccare su “Menu” e su “WhatsApp Web”. Da qui spunterà in automatico l’opzione scanner QR. Successivamente apri https://web.whatsapp.com/ sul browser Chrome o Firefox dal tuo PC, poi posiziona lo scanner QR dal tuo smartphone sul codice QR nel tuo browser. Ma questo non è il metodo migliore.

Molto più utile è invece il secondo trucco, ovvero lo Snoop con indirizzo MAC. Quest’ultimo altro non è che l’indirizzo Media Access Control, un codice carattere univoco di 12 cifre assegnato a ciascun componente hardware connesso al Wi-Fi. Questo, prima di funzionare ha bisogno di uno smartphone Android rootato. Dopodiché inizia la ricerca: devi scovare l’indirizzo MAC del dispositivo di destinazione. Come? Con Android: vai su impostazioni, Informazioni sul telefono, Stato e poi su Indirizzo MAC Wi-Fi. Con iPhone: clicca su Impostazioni, Generali, Informazioni su, Indirizzo Wi-Fi.

Una volta trovato, si dovrà cambiare l’indirizzo MAC del telefono Android con root con quello del dispositivo di destinazione. Al termine è necessario installare WhatsApp sul tuo telefono: qui cedi il numero di telefono del dispositivo di destinazione e riceverai subito il codice sul medesimo telefono.