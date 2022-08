Vodafone: prestate attenzione, basta un messaggio per ritrovarsi senza soldi sul conto

Che voi vogliate o no, l’internet è continuamente intasato da hacker pronti ad attaccare le vittime più ingenue attraverso phishing, smishing e chi più ne ha più ne metta. Tuttavia la vita prosegue allo stesso modo, l’importante è rimanere sempre in guardia da quelli che sono i peggiori nemici degli utenti. In questo caso l’operatore telefonico a cui fare attenzione è Vodafone. Sembra che dietro il noto nome si sia nascosto da qualche settimana un gruppo di truffatori niente male che utilizzi come scusante la proposta di un upgrade al 5G e la possibilità di usufruire di alcuni servizi (attualmente a pagamento) gratuiti con il passaggio.

Vodafone: come funziona la truffa che sta circolando da qualche giorno

La nuova truffa Vodafone si basa su un codice inviato via messaggio dall’operatore stesso al numero sul quale sta chiamando in modo da inserirlo nell’anagrafica. La falsa compagnia alla domanda “come faccio a sapere che lei è proprio un operatore Vodafone?” si limiterà a rispondere con un “si rechi al più vicino punto Vodafone e chieda pure di XXX.” Dopodiché questo chiederà di aderire in fretta visto il rinnovo datato al 4 agosto (data errata), e qui scatteranno i dubbi della vittima.

Allora, come comportarsi? Innanzitutto bloccare subito il numero dal quale è giunta la chiamata e contattare il servizi clienti del gestore telefonico per un eventuale chiarimento. In qualsiasi caso, quando si tratta di messaggi o chiamate sospette, è sempre bene non rispondere. Va anche detto però che non tutti i numeri sconosciuti nascondano dei truffatori, quindi nel dubbio tenete sempre il pugno saldo e non lasciatevi mai convincere dalle belle parole.