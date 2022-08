A partire da ieri 5 agosto 2022 l’operatore Vodafone Italia ha deciso di rendere disponibile la propria offerta denominata Bronze anche per nuovi operatori di provenienza.

L’offerta a 9,99 euro al mese in precedenza attivabile solo da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile. Scopriamo ora a chi è rivolta.

Vodafone Bronze ora disponibile anche ad altri operatori di provenienza

Come in precedenza, Vodafone Bronze prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. Per attivare questa offerta, i nuovi clienti che provengono dagli operatori richiesti per la portabilità devono sostenere un costo di attivazione pari a 0,01 euro.

Fino ad ora, come detto era possibile sottoscrivere Vodafone Bronze soltanto passando da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile, mentre adesso, a partire dalla mattinata di oggi 5 Agosto 2022, l’offerta viene resa disponibile anche per clienti WindTre, Very Mobile, Optima, Welcome Full MVNO e BT Italia. Fatta eccezione per questa novità riguardante Vodafone Bronze, il portafoglio Special proposto nei negozi aderenti rimane comunque lo stesso previsto in precedenza.

Con tutte e tre le offerte, a differenza della Bronze, vi ricordo che è prevista l’iniziativa Prova Vodafone con primo mese a 5 euro, per cui in questo caso non bisogna neanche pagare alcun costo di attivazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.