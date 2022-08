Unieuro fa sognare i consumatori con il lancio di una nuova serie di offerte molto speciali, dai prezzi decisamente più bassi del normale, e sopratutto la possibilità di riuscire a spendere poco o niente.

Il volantino è pronto a ridurre di molto la spesa finale da sostenere, gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, senza differenze o vincoli particolari, con prodotti disponibili con garanzia di 24 mesi e no brand. Nel caso in cui foste interessati all’acquisto dal sito ufficiale, ricordate comunque che è possibile ricevere la merce gratuitamente presso il domicilio, senza costi aggiuntivi solo per un ordine superiore ai 49 euro.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili codici sconto Amazon completamente gratis, e nuove offerte.

Unieuro: le offerte con tutti i migliori sconti

La spesa da Unieuro è davvero ridotta ai minimi termini, grazie ad una campagna promozionale di altissimo livello, e dalla resa praticamente incredibile. I prezzi del volantino sono convenienti per tutti i consumatori, in questo modo si ha la certezza di accedere ad esempio ad un Samsung galaxy S22, pagandolo solamente 769 euro, un’ottima cifra rispetto al valore originario di listino.

In caso contrario è possibile passare direttamente sull’Apple iPhone 11, in vendita a 549 euro, oppure anche una serie di modelli decisamente più economici, quali sono Galaxy A53, in vendita a 349 euro, ma anche Honor X8, Honor X7, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A33, Motorola Moto G21 o Redmi Note 11. Tutti questi modelli, invece, sono disponibili all’acquisto a meno di 300 euro.

Per ogni altra informazione in merito, raccomandiamo la visione delle pagine che trovate inserite sul sito ufficiale.