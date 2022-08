Stiamo ancora aspettando che Twitter inizi a testare pubblicamente la sua funzione di modifica che non è un pesce d’aprile, ma grazie ad alcune indagini della ricercatrice di app Jane Manchun Wong, ora abbiamo un’idea di come appariranno i tweet modificati quando saranno incorporato in un sito web. Al momento, stiamo ancora aspettando che Twitter inizi a testare pubblicamente la sua funzione di modifica non per un pesce d’aprile.

Wong ha scoperto che gli oggetti possono apparire in due modi distinti a seconda delle circostanze. Se stai incorporando la versione di un tweet che è stato modificato più di recente, vedrai una notifica che dice ‘Ultima modifica’ sotto il testo del tweet che stai incorporando. D’altra parte, se il tweet è stato modificato da quando è stato incorporato, riceverai invece un messaggio in cui si afferma che esiste una nuova versione del tweet che potresti visualizzare su Twitter stesso. Puoi accedere a Twitter andando alla pagina principale del sito web.

Twitter ora ti dirà se un tweet incorporato è cambiato

Quando un Tweet incorporato in un sito Web viene successivamente modificato, l’incorporamento non mostra semplicemente la versione aggiornata del Tweet (sostituendo quella precedente). Al contrario, mostra una notifica che è disponibile una nuova versione dell’immagine. È possibile che queste implementazioni vengano riviste dato che Twitter non ha ancora ufficialmente iniziato a implementare la funzionalità di modifica.

Tuttavia, sembrano essere modi ragionevoli per far sapere agli utenti se stanno visualizzando il tweet modificato più di recente o se devono navigare su Twitter per visualizzare eventuali modifiche apportate. Twitter ha dichiarato che avrebbe iniziato a testare lo strumento di modifica con gli abbonati di Twitter Blue ‘nei prossimi mesi’ quando ha annunciato la funzione ad aprile. Tuttavia, dovresti essere consapevole che il prezzo del servizio è appena aumentato per i nuovi utenti, il che significa che se vuoi partecipare al test una volta online, dovrai pagare un extra.

Apple sta anche esaminando metodi per migliorare la futura funzione di modifica di iMessage per i suoi utenti; l’azienda ha incluso una cronologia delle modifiche nella versione beta più recente di iOS 16 rilasciata.