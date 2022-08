Negli ultimi due anni, Sony ha portato molti delle sue popolari IP su PC. Ad esempio, Horizon Zero Dawn è arrivato su Steam e Epic Games Store nel 2020, seguito da God of War nel gennaio 2022.

Oltre a questi titoli, la società intende effettuare il porting per PC di Marvel’s Spider-Man Remastered, e recentemente sono state rivelate notizie sulla possibilità di vederlo su Steam Deck.

Steam Deck è l’ultima console prodotta da Valve ed è pubblicizzata come un PC da gioco portatile. Uno dei vantaggi di questo sistema è che consente ai giocatori di accedere e giocare a molti degli ultimi giochi disponibili su Steam. Ciò significa che i giocatori su Steam Deck avranno presto l’opportunità di provare Marvel’s Spider-Man Remastered quando verrà lanciato nei prossimi giorni. Prima del suo rilascio, i fan hanno appreso alcuni dettagli interessanti su come funzionerà sul sistema portatile.

Di recente, è stato rivelato che Marvel’s Spider-Man Remastered era stato ufficialmente verificato per Steam Deck. Questa notizia è arrivata da un tweet del 3 agosto di Insomniac Games.

Verificato da STEAM

Questa verifica significa che i fan dovrebbero essere in grado di giocare a Marvel’s Spider-Man Remastered su Steam Deck quando uscirà per PC il 12 agosto. Sulla base delle informazioni di Valve, questo programma di verifica aiuta a garantire la qualità a coloro che giocano alcuni giochi sul sistema. Secondo la società, giochi come Marvel’s Spider-Man Remastered devono soddisfare i requisiti in quattro diverse aree per essere verificati su Steam Deck. Questi requisiti includono il raggiungimento di determinati standard in Input, Seamlessness, Display e System Support.

Sebbene questa notizia sulla verifica di Spider-Man Remastered della Marvel sia degna di nota, non è l’unico gioco di Spider-Man in arrivo su PC. Oltre a Marvel’s Spider-Man Remastered, anche Marvel’s Spider-Man: Miles Morales dovrebbe uscire su PC, potenzialmente entro la fine dell’anno. Tuttavia, non è ancora stato rivelato se questo titolo sarà verificato per Steam Deck come Marvel’s Spider-Man Remastered.