Come vi abbiamo parlato in altri articoli, la maggior parte di noi ha il “vizio” di portare con sé gli smartphone a letto, ricaricandoli in ambienti non idonee (non abbastanza ventilati). L’altra abitudine assolutamente sconsigliata risiede nell’utilizzo degli stessi dispositivi in bagno.

Avete capito bene, sicuramente più della metà dei lettori (il 75% secondo uno studio di Sony e OS) porta il proprio smartphone alla toilette, per scorrere le notizie, i social network, o semplicemente guardare i reels di Instagram. La pratica è tuttavia dannosa per la salute, ed ora vi spieghiamo il motivo.

Smartphone: utilizzarli in bagno potrebbe essere dannoso

Il motivo è semplice, le mani non vengono lavate prima e dopo l’azione che si compie in bagno, o meglio, lo smartphone viene toccato prima che vengano lavate. Di conseguenza il dispositivo mobile diventa un veicolo di batteri e virus, tali da diventare presto dannosi per la salute dell’uomo.

Stesso discorso per quanto riguarda l’atto dell’alimentazione, quanti non guardano le notizie mentre mangiano (casomai un rapido boccone in pausa pranzo sopratutto in bar o simili)? essendo lo smartphone stato appoggiato praticamente ovunque, anche su superfici non pulite, è il veicolo perfetto per i virus e batteri; nel momento in cui lo toccate, sulle vostre mani si troveranno proprio i suddetti batteri, i quali verranno portati direttamente alla bocca nell’atto del mangiare.

Queste sono due abitudini molto comuni, che dovremmo effettivamente perdere il prima possibile.