Firmato l’accordo tra Sky e DAZN per l’approdo ufficiale dell’app di DAZN su Sky Q a partire dall’ 8 agosto . In questo modo, gli abbonati Sky avranno la possibilità di poter sottoscrivere ad una specifica offerta commerciale di DAZN e vederla su Sky tramite il canale ZONA DAZN . Saranno quindi disponibili le consuete 7 partite del turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN più ovviamente diversi eventi dell’emittente.

Tramite questo accordo siglato tra le due società, gli abbonati a Sky (che siano via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere alla loro offerta direttamente dall’app o con un controllo vocale. Il tutto potrà essere fatto tramite l’utilizzo di un unico dispositivo.

Inoltre, la stessa DAZN offrirà ai propri clienti, che sono a loro volta abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere una ghiotta opzione. Infatti, ci sarà una vasta selezione di eventi dell’offerta sarà visibile tramite il nuovo canale ZONA DAZN, disponibile dall’8 agosto al canale 214 di Sky.

Cosa si potrà vedere sul nuovo canale? Tutte le 7 partite per turno di Serie A in esclusiva DAZN e diversi programmi di approfondimento, contenuti originali e molto altro. Per poter visionare il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta all’interno della sezione My Account di dazn.com.

Per chi, invece, non è abbonato a DAZN, dovrà necessariamente aderire alle offerte DAZN Standard o Plus tramite un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’apposita opzione per vedere il nuovo canale ZONA DAZN.