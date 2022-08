Restano soltanto quattro giorni di attesa e ogni dispositivo Samsung fino ad ora descritto da leaker ed esperti sarà noto ufficialmente. L’azienda terrà il suo evento il 10 agosto e in questa occasione presenterà al pubblico i pieghevoli di ultima generazione, gli attesissimi Galaxy Watch 5 e 5 Pro e i suoi Galaxy Buds 2 Pro.

Gli auricolari wireless in arrivo non sono stati al centro delle indiscrezioni fino ad ora ma un’ultima fuga di notizie ne svela il design riportando alcune immagini che potrebbero dimostrarsi davvero affidabili.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: come saranno i nuovi auricolari wireless!

Stando a quanto riferito da WinFuture, i nuovi Samsung Galaxy Buds 2 Pro offriranno delle prestazioni migliori rispetto al precedente modello. Il colosso offrirà una qualità del suono decisamente migliore, anche in caso di utilizzo degli auricolari per effettuare chiamate.

L’autonomia sarà senz’altro uno dei punti forti! Basterà ricaricare la custodia una sola volta per poter usufruire degli auricolari per ben 29 ore. Non mancherà la cancellazione attiva del rumore. I Samsung Galaxy Buds 2 Pro, inoltre, saranno resistenti all’acqua e quindi in grado di non subire alcun danno se posti per mezz’ora in acqua dolce a un metro di profondità.

Samsung potrebbe proporre i suoi auricolari in colorazioni differenti. Mentre il Galaxy Z Flip 4 vanterà centinaia di combinazioni, in questo caso si parla di tre opzioni differenti: viola, bianco e grigio.

Il costo ufficiale non è ancora trapelato ma secondo la fonte potrebbe essere possibile acquistare gli auricolari a un prezzo di circa 229,00 dollari. Tra soli pochi giorni avremo comunque modo di verificare l’attendibilità di quanto emerso!