LIDL ha in serbo grandissime sorprese per gli utenti, la tecnologia può essere acquistata ad un prezzo relativamente ridotto, bastano infatti meno di 6 euro per accaparrarsi un prodotto relativamente di qualità ed economico.

Prima di proseguire, è bene ricordare che ogni acquisto deve necessariamente essere completato nei negozi fisici in Italia, non sul sito ufficiale, o da altre parti sul territorio nazionale. Tutti gli sconti sono applicati su prodotti con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Lidl: tutti i prezzi da non perdere

Sebbene comunque sia mirato quasi esclusivamente al mondo dei beni di prima necessità, il volantino garantisce ugualmente la possibilità di accedere ad alcuni ottimi prodotti di tecnologia.

Un esempio può essere semplicemente la lampadina LED a colori completamente dimmerabile tramite il telecomando incluso in confezione, ma anche il caricabatterie wireless magnetico, in vendita ad un prezzo di listino di 12,99 euro, perfettamente compatibile con i più recenti iphone 13 Pro, iPhone 13 e similari.

Volgendo la propria attenzione altrove, non mancano soluzioni decisamente più economiche, anche non necessariamente legate al mondo della tecnologia, quali possono essere occhiali da lettura al prezzo di 2,99 euro, oppure mensole a cubo, un set di 3 pezzi in vendita a 6,99 euro, per finire con pile ricaricabili disponibili a 3,99 euro. Tutti gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, come ampiamente anticipato, in modo da essere in grado di accedervi in ogni punto della penisola.