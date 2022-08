Joker 2: il sequel arriverà a ottobre 2024 e vedrà protagonista una nota cantante

Ricordate il famoso film thriller psicologico che nel 2019 lasciò le sale cinematografiche del mondo con l’amaro in bocca? L’opera venne diretta da Todd Phillips, con la partecipazione di un cast composto da Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Shea Whigham. Già dai personaggi d’altronde si intuiva quanto questo capolavoro fosse interessante sotto ogni punto di vista. Ebbene, dopo due anni siamo felici di annunciarvi l’arrivo del sequel, nonché Joker 2.

Joker 2: un salto al passato e un altro verso il futuro

Rullo di tamburi… Joker – Folie à Deux arriverà il prossimo 4 ottobre del 2024 sui grandi schermi. Sebbene inizialmente si trattasse esclusivamente di voci di corridoio, ora la notizia è stata confermata. A dirlo è Deadline, il quale ha anche sottolineato che la produzione del film dovrebbe partire da dicembre 2022 e continuerà per tutto il 2023.

Ricordate il successo che guadagnò Joker nel 2019? In passato arrivò addirittura a generare oltre 1 miliardo di dollari di incassi al botteghino, 11 nomination agli Oscar e l’assegnazione di 2 statuette, indirizzate al colosso della recitazione Phoenix nel ruolo del Joker (come miglior attore). Inoltre Hildur Guðnadóttir, violinista, vinse un premio per la miglior colonna sonora originale.

Ricordate la trama del primo capitolo? Questa ruotava attorno ad un personaggio tormentato e malato, nonché Joker. Egli viveva con la madre anziana in un palazzone diroccato e aveva come sogno quello di diventare un famoso comico. Scelse così di scendere in strada facendosi pubblicità travestito da clown senza però riscuotere alcun successo. Eppure, la sua vita era tutt’altro che divertente: l’uomo ogni giorno veniva ignorato, calpestato, bullizzato, deriso, tanto da sviluppare una sorta di tic nervoso che lo faceva ridere a sproposito e senza controllo. Un giorno Arthur prese improvvisamente in mano una pistola facendo una strage e divenendo da comico al simbolo della rivolta degli oppressi contro l’arroganza dei ricchi.

Tornando alla nuova uscita di Joker 2, si vocifera che stavolta prenderà parte del cast la nota Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, completamente diversa da Quinn di Margot Robbie delle DC.