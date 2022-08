Quasi tutti i dettagli della nuova generazione di iPhone 14 sono stati descritti e discussi in maniera molto approfondita ma soltanto in questi ultimi giorni sono stati svelati alcuni segreti davvero interessanti sui quattro dispositivi Apple.

Alcune informazioni emerse confermano quanto già trapelato in rete, altre fanno riferimento all’arrivo di funzionalità inedite.

iPhone 14: design, colorazioni e ricarica inversa!

Si è parlato a lungo dell’arrivo di due nuovi iPhone 14 con design aggiornato tramite l‘eliminazione del notch e il ricorso al doppio foro, di cui uno a forma di pillola. Negli ultimi giorni, poi, un video ha mostrato nel dettaglio un’ulteriore novità introdotta da Apple. La breve clip mostrava il funzionamento del display always-on: lo schermo dei dispositivi sarà infatti sempre acceso e quando non in utilizzo mostrerà comunque alcune informazioni, come data, ora e autonomia dello smartphone.

Il consumo della batteria sarà limitato grazie ai nuovi pannelli con tecnologia LTPO. Inoltre, secondo il leaker McGuire Wood, Apple ha intenzione di proporre magneti MagSafe ancora più resistenti e quindi in grado di garantire un ottimo funzionamento a prescindere dagli accessori utilizzati da ognuno. La fonte ritiene che il sistema di ricarica permetterà anche di sfruttare la ricarica wireless inversa.

Tra le informazioni più recenti vi sono le varie colorazioni nelle quali gli smartphone Apple saranno disponibili, tra queste: viola, verde, argento, oro e grafite.

Apple rilascerà gli iPhone 14 nel mese di settembre e vi sono alte probabilità che il lancio avvenga il 13 settembre ma la data non è stata ancora confermata. Prossimamente l’azienda potrebbe annunciare il suo evento!