Google è l’ultima azienda a nascondere i suoi documenti presso la Federal Communications Commission (FCC) per nascondere un prodotto in arrivo. Un prodotto misterioso è appena stato fermato dalla FCC. Secondo 9to5Google, l’applicazione FCC specifica un ‘dispositivo wireless’ con il numero di modello G28DR. L’oggetto misterioso sembra essere alimentato da una batteria da 3,65 V, ma può essere caricato tramite USB perché era collegato a un laptop durante uno dei test.

L’elenco FCC mostra anche che il dispositivo dispone di connettività Wi-Fi e Bluetooth, il che implica che può collegarsi ad altri dispositivi. Secondo queste informazioni, Google sembra lavorare su un nuovo dispositivo per la casa intelligente Nest.

Google Nest, un oggetto misterioso è arrivato alla FCC

È impossibile dire cosa ha Google sotto la manica in questo momento. Tuttavia, la petizione della FCC potrebbe contenere alcuni suggerimenti che ci aiuteranno a restringere la nostra previsione. Innanzitutto, non fa menzione di opzioni di connettività come NFC o UWB (banda ultra larga), quindi è ragionevole escludere un nuovo membro Pixel. Dopotutto, Google ha introdotto la prossima generazione di telefoni Android, dispositivi indossabili, auricolari e altri device a maggio.

In dubbio anche una nuova serie Chromecast, visto che il dispositivo in questione ha la batteria. Ciò lascia un nuovo prodotto Nest come opzione praticabile. Il documento FCC specifica che le fotografie dei device e il manuale non saranno disponibili fino a gennaio. Ciò indica che potremmo dover attendere diversi mesi prima di vedere questo prodotto sconosciuto in un ambiente pubblico.