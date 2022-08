Gli sconti di Euronics sono veramente da non perdere di vista, la nuova campagna promozionale fa letteralmente sognare i consumatori con il lancio di nuovi prezzi bassi da non credere.

Gli sconti del volantino sono pronti per fare la differenza nel mercato della rivendita, i prodotti sono interamente distribuiti con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, oltretutto è possibile approfittare della variante no brand, applicata su tutti i dispositivi mobile. La campagna promozionale che vi racconteremo nell’articolo è da considerarsi attiva solamente presso i punti di Euronics Bruno, vediamo quali sono i migliori prezzi.

Se volete essere aggiornati sui migliori sconti Amazon, e ricevere anche codici gratis, ricordatevi del nostro canale Telegram.

Euronics: nuovi sconti e tantissimi prezzi bassi

Le occasioni da cogliere al volo da Euronics sono davvero moltissime, ed altrettanto varie tra di loro. Proprio in questi giorni è possibile pensare di acquistare una buona selezione di prodotti economici, in vendita a cifre più basse del normale, come Realme 8, Vivo Y33s, TCL 30+, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 PRo, Galaxy A13, Redmi 9C o anche uno smartphone Wiko, tutti disponibili a meno di 330 euro.

Nel caso in cui, invece, si fosse interessati ad un top di gamma vero e proprio, la scelta potrà ricadere su Galaxy S22, il cui prezzo è di 749 euro, passando anche per Oppo Find X5 Lite, in vendita a 449 euro, per finire con Oppo Reno 8 Lite, a 349 euro, oppure un eccellente Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale è di 420 euro. Maggiori informazioni sono interamente raccolte sul sito ufficiale.