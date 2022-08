Energia illimitata gratis per sempre? forse è possibile con la fusione nucleare, ma quali sono i metodi da mettere in atto per raggiungere un simile risultato? scopriamoli assieme.

Come ben sapete, da sempre il Sole alimenta il nostro pianeta con ingenti quantitativi di energia pulita e dalla potenza elevatissima, gli scienziati vogliono cercare di emulare i processi nucleari che si annidano nelle stelle, per risolvere i problemi attuali di reperimento dell’energia pulita.

Energia illimitata: ecco il metodo

Tutto ruota attorno ai reattori che svolgono processi di fusione nucleare, il cui obiettivo è di fondere gli atomi di idrogeno, creando elio, il quale rilascia energia sottoforma di calore. Gli esperimenti sono stati condotti verso la fine del 2021 nel JET, una struttura di ricerca del Regno Unito, all’interno della quale è stato creato il Tokamak.

Questi è un macchinario che genera gas surriscaldati, che prendono il nome di Plasmi, nei quali si verificano vere e proprie reazioni di fusione, con campi magnetici che vanno effettivamente a caricare le particelle. I plasmi raggiungono temperature molto elevate, si parla dell’ordine dei 150 milioni di gradi Celsius, addirittura di 10 volte più calde del nucleo solare.

Basta uno scoppio anche di soli 5 secondi per generare 59MJ di energia, un quantitativo incredibile, che è andato a triplicare il risultato raggiunto nel corso del 1997 (momento nel quale si erano raggiungi 21,7MJ). Il prossimo step prevede la realizzazione di un sito più grande, chiamato Iter, in Francia.