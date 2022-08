Una nuova esperienza Discord sta arrivando su Android e non sarà il solito aggiornamento mediocre. Invece, il software sarà completamente riprogettato, con il team di sviluppo che spera di migliorare l’esperienza dell’utente e alla fine offrire la parità su Discord su vari dispositivi.

Secondo il team di Discord, l’app Android non verrà più messa in secondo piano quando si tratta di aggiornamenti in futuro. In precedenza, gli aggiornamenti di Android erano rimasti indietro rispetto agli aggiornamenti di iOS e PC, risultando in un’esperienza scadente. Il team si è ora impegnato ad aggiornare tutte le piattaforme contemporaneamente e a fornire le stesse funzionalità su tutti i dispositivi supportati. Ciò implica che l’esperienza che hai su Android sarà la stessa su iOS e PC.

Discord ora offre le stesse funzionalità su Android, iOS e PC

La decisione dei team di utilizzare React Native per lo sviluppo significa che le cose funzioneranno in modo molto più fluido e rapido sul back-end. Il passaggio al framework React Native consentirà al team di pubblicare le modifiche su tutte le piattaforme contemporaneamente. Ovviamente, ogni versione di Discord manterrà i propri componenti dell’interfaccia utente distinti e necessari, ma il team lavorerà per portare il design delle applicazioni più in linea tra loro. Sebbene ogni versione del programma possa apparire simile dopo la configurazione iniziale, può essere adattata alle preferenze dell’utente.

Sebbene questa sembri essere una notizia fantastica per tutte le parti coinvolte, sembra che coloro che testano la versione aggiornata di Android stiano incontrando una serie di sfide. Ci sono lamentele su Reddit sul fatto che la nuova app sia lenta, difettosa e così via. Fortunatamente, la stragrande maggioranza delle persone nella discussione sta eseguendo una build alfa. Queste difficoltà dovrebbero essere risolte quando l’app sarà disponibile per gli utenti Android nelle prossime settimane. Stai attento se usi Discord su Android. Discord è disponibile anche su PlayStation 5, PlayStation 4 e sarà disponibile a breve su Xbox.