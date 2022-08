Offerte dai prezzi sempre più bassi e convenienti attendono Carrefour in questi giorni di inizio Agosto, la nuova campagna promozionale è pronta per dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, portando con sé offerte incredibilmente basse e convenienti.

Il volantino ricorda a tutti quali sono i migliori sconti del momento, ma allo stesso tempo li obbliga a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio per completare l’acquisto vero e proprio. Le condizioni di vendita sono pressoché invariate rispetto al passato, di conseguenza ricordiamo comunque che sono prodotti disponibili con garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, oltre alla variante no brand per la telefonia mobile.

Sul nostro canale Telegram ufficiale vi aspettano in esclusiva gratis i nuovi codici sconto Amazon, andate subito a questo link.

Carrefour: lo sconto del momento

Per spendere veramente poco non dovete fare altro che recarvi da Carrefour, la campagna promozionale riparte con il tentativo di offrire al cliente la possibilità di acquistare, ad esempio, uno smartphone Xiaomi, ad un prezzo decisamente basso, poiché basteranno 89 euro per completare la compravendita.

Il prodotto in sé gode di una discreta scheda tecnica, in particolare parliamo di un dispositivo con fotocamera frontale da 5 megapixel una posteriore da 13 megapixel, ben 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, ed un processore dalle discrete prestazioni. Ciò che lo rende veramente speciale è forse la batteria da 5000mAh, perfetta per lunghe sessioni di utilizzo continuative, senza dover necessariamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica. I dettagli sono tutti online.