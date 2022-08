Gli abbonati a YouTube Premium godono di alcune funzionalità come parte del loro abbonamento. La maggior parte degli utenti che si abbonano lo fanno per godersi un’esperienza senza annunci e sfruttare la riproduzione in background.

Sebbene i motivi sopra citati siano quelli che la maggior parte degli utenti di YouTube prenderebbe in considerazione durante l’aggiornamento, c’è anche un piccolo vantaggio: l’opportunità di partecipare e accedere a funzionalità sperimentali. Queste funzionalità sono generalmente limitate nel tempo e sono utilizzate da Google per misurare il modo in cui noi utenti interagiamo con esse. A volte questi finiscono per essere distribuiti alle masse, mentre a volte non hanno abbastanza successo e finiscono nel cestino.

Ecco come attivare la funzione

L’ultimo esperimento disponibile per i clienti di YouTube Premium si chiama “Pinch to Zoom” sugli smartphone. In precedenza, pizzicare per ingrandire significava che era possibile espandere un video per riempire lo schermo. Ciò è diventato evidente se il video originale aveva una risoluzione che lasciava barre nere a sinistra o a destra del lettore.

Questa nuova funzionalità, tuttavia, ti consentirà di ingrandire ulteriormente e scorrere il video usando il dito. Sfortunatamente, questo non sembra essere disponibile sul web player o sull’app YouTube per Android che puoi installare sui Chromebook. Inoltre, l’esperimento sarà disponibile solo fino al 1 settembre, e Google dovrà decidere se mantenerlo o meno.

Se sei un abbonato a YouTube Premium e vuoi provare questa funzione, seleziona “I tuoi vantaggi Premium” dalle impostazioni di YouTube, quindi “Prova nuove funzionalità“. Durante l’utilizzo, non dimenticare di inviare feedback in modo che YouTube sappia se ti piace o no.