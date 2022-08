Quelle in basso sono promo che non troverete nei Vodafone Store ma che, se sarete fortunati in quanto ex clienti, potrete ricevere come proposta dal gestore stesso. Si tratta di promo utili per i rientri.

Vodafone alla carica con tante nuove offerte: ecco cosa cambia ufficialmente

Anche in questo caso si parla di offerte eccezionali che appartengono a una famiglia del passato, o meglio due. Potete notare infatti dai nomi che c’è qualcosa di molto familiare ma soprattutto conveniente per via dei contenuti e dei prezzi nuovi.

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25