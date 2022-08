Skoda ha annunciato l’arrivo del modello 2023 del suo SUV elettrico ENYAQ iV presentando una nuova offerta rimodulata. Vediamo, quindi, nel dettaglio tutte le novità che la casa automobilistica ha introdotto.

Ora il SUV elettrico è disponibile solo nelle versioni “60” con batteria da 62 kWh e 132 kW di potenza, “80” con batteria da 82 kWh e 150 kW di potenza, e “80x” che, a parità di batteria, aggiunge un secondo motore all’avantreno, per una potenza complessiva di 195 kW.

Pertanto, la variante “50” non può più essere ordinata. Inoltre, la versione Executive non è più disponibile in quanto la dotazione di serie della versione base è stata resa più completa e comprende, tra l’altro, il navigatore satellitare connesso, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera di retromarcia posteriore.

Ma non è tutto, perché Skoda aggiunge che la nuova offerta ha portato alla creazione della nuova versione PLUS e ad una ristrutturazione degli optional, che sono stati raggruppati in “bundle” per rendere più facile e veloce qualsiasi personalizzazione.

La dotazione PLUS comprende, tra l’altro, prese 220 V e doppio USB-C, phone-box per la ricarica induttiva di due smartphone, vetri laterali con trattamento acustico, portellone elettrico, volante riscaldato, climatizzatore automatico a tre vie area di controllo e sistemi ADAS come l’assistente di corsia adattivo, il sistema di controllo automatico della velocità predittivo, l’assistenza laterale con avviso di traffico posteriore e avviso di partenza e il sistema di assistenza agli ingorghi.

Le versioni PLUS sono proposte con un sovrapprezzo di 5.300 euro. Al top di gamma troviamo sempre la versione SPORTLINE che si riconosce da alcuni dettagli estetici dedicati, come paraurti con prese d’aria maggiorate, finiture nero lucido per carrozzeria e calandra, minigonne laterali in tinta, assetto sportivo ribassato di 15 mm e specifici cerchi in lega diamantati da 20 pollici. La nuova dotazione di serie di questa versione ricalca sostanzialmente quella della PLUS.

Nuovi pacchetti e accessori

Con il Model Year 2023 arrivano nuove possibilità di personalizzazione grazie ai nuovi pack accessori. Per ENYAQ iV 60, 80 e 80x nella versione base, il primo step di personalizzazione è rappresentato dal Pacchetto SMART che riunisce tutte le dotazioni precedentemente comprese nei pacchetti Convenience, Guida assistita, Clima, Drive e Family. Il pacchetto CLEVER è offerto a 3.000 euro.

Per i modelli ENYAQ iV PLUS ed ENYAQ iV SPORTLINE, invece, sono ora disponibili i nuovi Pacchetti ADVANCED e MAX, che consentono di ottenere, in due passaggi successivi, un equipaggiamento completo, comprensivo di dotazioni come la calandra illuminata Crystal Face, la testata up display con realtà aumentata, la nuova funzione di parcheggio automatizzato Trained Parking, sterzo progressivo e chassis adattivo Dynamic Chassis Control. I pacchetti ADVANCED e MAX sono offerti rispettivamente a € 2.200 e € 4.400.

Novità anche lato software con l’arrivo della serie in versione ME3 che porta numerose migliorie ai sistemi di infotainment e ADAS. Inoltre, ci sono ottimizzazioni nella gestione della temperatura della batteria, con vantaggi che si riflettono nella velocità di ricarica e nell’autonomia reale.

Skoda ENYAQ iV 60 può essere ricaricata in corrente continua fino a una potenza di 120 kW, mentre ENYAQ iV 80 e 80x raggiungono i 135 kW. In corrente alternata è possibile fornire energia fino a 11 kW.