La carenza di GPU è finita e i giocatori di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo. Per coloro che cercano una delle migliori schede grafiche sul mercato, abbiamo esaminato da vicino i prezzi e la disponibilità delle schede grafiche per vedere dove è diretto il mercato delle GPU e per capire il momento migliore per l’acquisto.

I prezzi delle GPU sono in gran parte tornati alla normalità, nonostante alcune schede grafiche chiave vengano vendute ad un prezzo superiore a quello di listino. I prezzi sono tornati alla normalità presso i rivenditori, dopo un paio di mesi di forte calo dei prezzi sul mercato dell’usato.

Il mercato delle GPU è in buona forma ora, tuttavia, non siamo ancora completamente fuori pericolo. È possibile che le prossime versioni, come la Nvidia RTX 4080, sarà venduta ad un prezzo maggiorato alla fine dell’anno.

Non è chiaro se i prezzi più alti siano il risultato della carenza di GPU o semplicemente perché le schede grafiche stanno diventando più costose. L’RTX 3080 da 12 GB, ad esempio, costa circa 400 euro in più rispetto alla sua controparte da 10 GB.

Andamento dei prezzi delle GPU

Le schede grafiche Nvidia sono ancora un po’ più costose di quelle AMD, vendendo in media circa il 20% in più rispetto al prezzo di listino. La buona notizia è che i rivenditori ora le hanno in stock, il che ha notevolmente abbassato i prezzi sul mercato dell’usato.

L’RTX 3080 era quasi il 149% al di sopra del prezzo di listino a gennaio 2022, ma è sceso solo del 105% al ​​di sopra del prezzo di listino entro marzo. Ora che siamo più avanti nell’anno, alcune schede RTX 3080 stanno effettivamente vendendo al di sotto del prezzo di listino anche su eBay.

Le schede grafiche AMD non sono gonfiate come quelle di Nvidia al momento e alcune schede grafiche RX 6000 vengono vendute al di sotto del prezzo di listino presso i rivenditori. Anche il mercato dell’usato si è ampiamente ripreso.

Per questo i prezzi delle GPU si sono stabilizzati, ma le schede come le RX 6800 XT vendono ancora a un prezzo di listino superiore, anche se puoi trovarne alcune ad un buon prezzo.