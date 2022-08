Lidl è assolutamente fuori di testa, in questi giorni la nota catena tedesca ha lanciato una nuovissima campagna promozionale, che la vede comunque riuscire a offrire al consumatore finale alcuni prodotti anche a soli 5 euro di spesa.

Tutti gli acquisti, nel caso in cui foste interessati, possono essere completati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti sul territorio nazionale. I prodotti sono tutti corredati con garanzia di 24 mesi, in modo da essere sicuri di accedervi senza costi aggiuntivi, nel caso in cui si dovessero registrare difetti di fabbrica di alcun tipo.

Lidl è fuori di testa: ecco quali sono i prodotti scontati

Sebbene il focus di Lidl sia rivolto più che altro ai prodotti di prima necessità, ed anche al fai da te, nel volantino corrente sono stati inclusi una selezione di beni di tecnologia, a prezzi decisamente concorrenziali.

Il migliore è forse legato ad una lampadina LED a colori dimmerabile, tramite il corrispettivo telecomando, come anche il caricabatterie wireless magnetico, il cui prezzo di listino scende a soli 12,99 euro, garantendo piena compatibilità con i nuovissimi iPhone 13, iPhone 13 Pro o similari.

Non mancano poi elementi molto simili, quali possono comunque essere occhiali da lettura in vendita a soli 2,99 euro, confezioni di pile ricaricabili proposte a soli 3,99 euro, oppure anche prodotti come un set mensole a cubo, composto da 3 pezzi, in vendita a 6,99 euro. Tutti gli sconti sono attivi solamente nei negozi fisici.