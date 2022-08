Eurospin prova in tutti i modi ad emulare Lidl, con il lancio di una propria linea di abbigliamento, oltrepassando di netto i confini dei beni alimentari, e di elettronica in alcune occasioni. La corsa in negozio è partita.

Proprio in questi caldi giorni estivi, Eurospin ha deciso di compiere un grandissimo passo, andare oltre i prodotti che l’hanno effettivamente resa famosa in Italia e nel mondo, per buttarsi nel vestiario, nella speranza di replicare l’ottimo successo riscontrato da Lidl, ad esempio con le sue scarpe.

Eurospin: la moda è il suo nuovo punto di riferimento

La collezione sportiva è in stile vintage, dedicata agli anni ’80, definita dalla stessa Eurospin: “spiritosa, autoironica e contemporanea“, con l’obiettivo di entrare di “entrare nell’immaginario popolare” e raggiungere il simbolo della “spesa intelligente“.

In vendita a partire dal 1 Agosto in tutti i punti vendita, e sponsorizzata in primis da personalità di spicco, come Fedez o Christian Vieri, sarà votata interamente al low cost, tutto è infatti in commercio a prezzi incredibilmente più bassi del normale, ed assolutamente genderless. In altre parole i capi non avranno una connotazione maschile o femminile, ma saranno interamente unisex.

La corsa ai negozi è ufficialmente iniziata, riuscirà a raggiungere il successo di Lidl? solo il tempo potrà dirlo, ora non vi resta che andare al punto vendita più vicino alla vostra residenza per riuscire a toccare con mano la collezione, nella speranza che ci siano ancora taglie disponibili.