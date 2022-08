In un mondo sempre più digitale e connesso, le tentazioni ed il rischio di tradimento da parte del proprio partner è sempre più comune, o probabile, anche per “colpa” di WhatsApp, o meglio della facilità con la quale riuscire a contattare un numero esteso di persone.

Gli utenti più scaltri, e che hanno sicuramente qualcosa da nascondere, tendono ovviamente a cancellare tutti i messaggi, e le relative conversazioni, dai propri account di WhatsApp, esiste però un trucco che vi permette di leggerle, nonostante il partner abbia provveduto alla rimozione.

WhatsApp: ecco come fare per scoprire il tradimento

Tutto ruota attorno a WhatsApp Web, nel momento in cui verrà effettuato l’accesso al medesimo account anche dall’estensione per PC desktop (o notebook), si avrà assicurata una copia delle stesse chat (attivandola dalle impostazioni), sul computer, anche se su mobile l’utente dovesse provare a cancellarle.

Un trucchetto molto semplice che non viola la privacy di nessuno, né richiede l’utilizzo di software particolari o di terze parti, con i quali si rischierebbe di trasmettere i dati sensibili a chissà quale server. Il consiglio, tuttavia, è di ricorrere a questi metodi solamente in casi estremi, il dialogo con la persona amata è sempre la soluzione migliore per risolvere qualsiasi problema, sotterfugi, spie o ancora peggio investigatori privati, tendono in genere a peggiorare una situazione, che altrimenti potrebbe essere risanata dalle parti.