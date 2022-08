WhatsApp: ora il trucco per essere invisibili è noto a tutti, è gratis

Esistono tantissimi trucchi che spesso riescono ad aumentare le possibilità che gli utenti WhatsApp possono utilizzare. Questi sono infatti possibili grazie ad app di terze parti, anche se c’è da dire che l’app in sé è riuscita a fornire negli anni più possibilità.

Le funzioni sono aumentate a dismisura e per tutti i gusti. L’app, che in principio era solo dedicata alla messaggistica, ad oggi consente anche di effettuare chiamate, videochiamate e di inviare note vocali, ma non finisce qui. Come sapete esistono molte altre feature ma una di quelle che gli utenti vorrebbero fosse inclusa, riguarda la privacy dei loro accessi. Tutti vorrebbero entrare in WhatsApp di nascosto per non farsi vedere online e di conseguenza non permettere ai soliti disturbatori di contattarli.

WhatsApp: esiste il metodo gratuito per entrare in chat di nascosto senza farsi vedere e senza aggiornare l’ultimo accesso, ecco come fare

Tutto ciò che riguarda il web è sempre pronto a sorprendere gli utenti e in questo caso, a quanto pare, esisterebbe una funzione molto simpatica. Questa permette infatti di lasciare che gli utenti leggano i messaggi WhatsApp senza entrare nell’app.

Per far sì che questo sia possibile, bisogna scaricare un’app nota con il nome di Unseen. Questa intercetta ogni messaggio in arrivo e offre quindi la possibilità di leggerlo all’esterno di WhatsApp. In questo modo tutto resterà dunque segreto. Non entrerete in chat e non risulterete online, ma in più neanche l’ultimo accesso verrà aggiornato. Il tutto è gratis e legale al 100% per tutti.