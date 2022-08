Vodafone Happy ora sarà diverso: ecco cosa è cambiato nelle sorprese del venerdì

Vodafone lancia il nuovo “Vodafone Happy” – il programma che premia i clienti per il tempo passato insieme – completamente ridisegnato per valorizzare la relazione con i clienti. Il programma si inserisce in un percorso che vede Vodafone maggiormente vicina al cliente, mettendolo sempre più al centro delle proprie iniziative e realizzando un’esperienza che parte dall’ascolto attento dei suoi bisogni e delle sue aspettative.

Con il nuovo “Vodafone Happy”, i clienti potranno provare a vincere ogni settimana uno dei tantissimi premi presenti nel nuovo catalogo, accumulando “sorrisi” – ovvero punti. Maggiore è il tempo trascorso con Vodafone, maggiori sono i premi ai quali si può accedere: i “sorrisi” vengono infatti assegnati in base agli anni passati in Vodafone e, con cadenza periodica, ne verranno assegnati altri per premiare il continuo rapporto di fiducia del cliente, oltre che per ogni prodotto o servizio Vodafone acquistato. Ogni mese poi, con delle sfide sempre diverse – le Happy Challenge, si potranno ottenere ulteriori “sorrisi”.