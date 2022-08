vivo Xclusive care: servizi di assistenza post-vendita per chi acquista X80 Pro

100 punti di raccolta in tutta Italia, tasso di difettosità dei dispositivi vivo minore dell’1% e pick-up service gratuito: ecco come vivo, quinto brand produttore di smartphone al mondo, assicura ai propri utenti una customer-experience completa che non si conclude con l’acquisto del prodotto.

Dalla fase di produzione e della scelta dei partner, ZEISS e SCHOTT in primis, fino ai servizi ad-hoc sviluppati a livello locale dai singoli paesi, vivo pone grande attenzione all’assistenza post-vendita sviluppando anche servizi specifici su singoli prodotti.

Ne è un esempio, il pacchetto di servizi Xclusive care incluso nell’acquisto del nuovo vivo X80 Pro: presentato a giugno, l’ultimo arrivato della serie X è un concentrato di tecnologia e innovazione che integra alcune caratteristiche esclusive che sono il risultato di anni di R&D relativi a soluzioni in grado di migliorare concretamente l’utilizzo dello smartphone nella vita di tutti i giorni. Il pacchetto Xclusive care di X80 Pro, oltre al servizio di pick-up gratuito, include riparazione o sostituzione dello schermo danneggiato nei primi 6 mesi successivi all’acquisto senza costi aggiuntivi o spese a carico dell’acquirente e video-assistenza gratuita. Quest’ultima non solo in caso di problemi tecnici o malfunzionamenti ma anche per avere maggiori informazioni sul prodotto, le sue funzionalità e applicazioni.

Lo sviluppo di un servizio post-vendita è sempre stato un elemento importante all’interno della strategia di vivo, nonostante sia un brand ancora giovane in Italia. Già al lancio del primo flagship nel nostro paese nel 2021, X60 Pro includeva infatti la riparazione dello schermo in caso di danneggiamento. Supportare gli utenti nella fase post acquisto significa anche garantire tempistiche adeguate di rilascio degli aggiornamenti Android; in questo, vivo è da sempre tra i brand più rapidi e assicura 3 major release e patch di sicurezza mensili sui top di gamma mentre sugli altri prodotti della gamma, 2 major release e patch di sicurezza mensili.

“Garanzie dedicate, contatto diretto con il cliente e aggiornamenti software sono tutti elementi che ci permettono di migliorare l’esperienza di coloro che scelgono i nostri prodotti. Consapevoli del valore innovativo e tecnologico di X80 Pro e della fiducia che i nostri clienti ripongono nel brand abbiamo deciso di includere il pacchetto Xclusive care che completa l’esperienza di acquisto di X80 Pro. Sapere, ad esempio, di essere coperti in caso di danneggiamento dello schermo dello smartphone, uno dei danni più temuti, o di poter fare affidamento su un’assistenza dedicata per qualsiasi informazione è un valore aggiunto importante che il cliente riconosce e premia in fase di scelta” – ha dichiarato Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing & Retail, in qualità di referente di vivo per l’Italia.