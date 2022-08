La terza stagione di You è arrivata su Netflix nell’ottobre 2021, ma lo streamer aveva già rinnovato la serie per la quarta stagione prima ancora che la terza stagione arrivasse sulla piattaforma.

“Leggendo il romanzo di Caroline Kepnes, lo showrunner Greg Berlanti e io siamo rimasti immediatamente ossessionati da Joe Goldberg e dalla sua visione contorta del mondo”, ha detto il produttore esecutivo Sera Gamble sul rinnovo dello show.

“Ed è stato emozionante vedere Penn portare Joe in una vita inquietante ma avvincente. Siamo profondamente grati che Netflix abbia mostrato un supporto così monumentale e che le persone in tutto il mondo si siano divertite a guardare Joe nelle ultime tre stagioni. L’intero team di You è entusiasta di esplorare nuove e oscure sfaccettature dell’amore nella quarta stagione”.

Quando inizierà la nuova stagione

Le riprese della quarta stagione sono iniziate ufficialmente il 22 marzo 2022 a Londra e a giugno sono appena terminate le riprese dei primi quattro episodi.

Il team di Netflix ha condiviso un ciak dal set con la data sopra. Naturalmente, il tabellone grondava di sangue, perché dopotutto, stiamo parlando di Joe.

Sappiamo anche che potrebbero esserci delle riprese a Parigi, visto che è lì che l’abbiamo visto l’ultima volta alla fine della terza stagione.

La tradizione vuole che il prossimo capitolo arriverà alla fine del 2022. Joe, come abbiamo detto, è ora a Parigi dopo aver ucciso Love che ha cercato prima di tagliargli la gola. Ma ancora una volta, è riuscito a divincolarsi da quella situazione e a liberarsi dalle catene del matrimonio.