Sempre più spesso si stanno verificando problemi con una serie di prodotti presenti nei più grandi centri di distribuzione, ha fatto scalpore l’imponente ritiro di prodotti Ferrero nella primavera 2022, con il rischio di contrarre la salmonella, ma non finisce qui.

Le testimonianze di utenti che si sono imbattuti in problematiche di questo tipo sono più frequenti di quanto vorremmo sentire, la malattia può colpire con una entità più o meno grave, relativamente allo stato attuale di salute, o alla correlazione con altre malattie.

I sintomi più comuni sono legati a dolori addominali e crampi, con il subentro successivo di febbre ed una diarrea persistente, ed assolutamente debilitante. Gli effetti in genere si smaltiscono in un massimo di 4 giorni, ma se la malattia raggiunge una gravità superiore, è davvero complicato riuscire a liberarsene in tempi relativamente brevi.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid per avere ogni giorno offerte Amazon gratis ed i migliori codici sconto.

Prodotti ritirati: ecco quali sono gli ultimi

L’ultimo lotto che ha fatto scattare il ritiro, riguarda il salame Pic Nic, con numero identificativo 229137, e marchio dello stabilimento in provincia di Como, CE IT 92L. La confezione è da 200 grammi ed è prodotta dalla ditta Fumagalli.

Sia chiaro, se avete acquistato e mangiato il salame in oggetto, non è sicuro che contrarrete la salmonella, ma in alcuni esemplari dello stesso ne sono state trovate le tracce, quindi il rischio esiste, e per questo motivo il lotto è stato ritirato (o richiamato) dal mercato. Contattate il supermercato dove avete effettuato l’acquisto per maggiori informazioni.