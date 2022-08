POCO, brand popolare tra i giovani appassionati di tecnologia, annuncia ufficialmente l’arrivo in Italia di POCO C40, per offrire esperienze di intrattenimento di qualità in mobilità, soprattutto durante il periodo estivo.

POCO C40 offre una batteria con capacità da 6.000mAh che garantisce più di due giorni di autonomia con una singola carica[1] e supporta la ricarica rapida a 18W per mantenere prestazioni di alto livello per tutto il giorno[2]. Il display, il più grande mai visto su uno smartphone POCO, è in grado di garantire un’esperienza immersiva e perfetta in qualsiasi momento. Inoltre, coniuga un’esperienza audiovisiva eccezionale e un’accessibilità imbattibile, per non parlare delle specifiche che conquisteranno letteralmente tutti gli utenti posizionando il brand POCO al vertice del segmento entry-level.

“La filosofia di POCO è da sempre quella di fornire all’utente il miglior prodotto al miglior prezzo, sacrificando tutto ciò che è superfluo. Con POCO C40 abbiamo voluto ampliare la nostra offerta di prodotti entry-level rivolgendoci anche e soprattutto a chi desidera spendere il meno possibile, senza rinunciare alle prestazioni. Anche in questo caso abbiamo alzato l’asticella proponendo un prodotto completo anche in questa fascia di prezzo“ – afferma Andrea Crociani, Brand Manager POCO Italia.

POCO C40: Esperienza d’uso straordinaria a un prezzo imbattibile

POCO C40 è imbattibile nel rapporto qualità-prezzo e offre prestazioni da leader del segmento. Grazie al grande display LCD Dot Drop da 6,71 pollici, il più grande mai visto su uno smartphone POCO, gli utenti sono completamente immersi nell’esperienza POCO. Grazie al vetro Corning Gorilla® Glass, il dispositivo è resistente ai graffi e rappresenta il compagno ideale anche per le avventure all’aria aperta.

Il display ha una luminosità che raggiunge i a 400 nits, completata da funzioni come la Sunlight Mode Display, che regola in modo intelligente la luminosità dello schermo in proporzione all’esposizione alla luce solare diretta, più forte proprio nel periodo estivo. Inoltre, la Reading Mode consente di impostare lo schermo su una temperatura colore più calda, e più comoda per la vista poiché in grado di ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lettura. L’ampio schermo e le funzioni intuitive del POCO C40 rendono più accessibile la visione di video, l’utilizzo di giochi e persino la scrittura di messaggi.

Oltre alle caratteristiche che lo rendono una potenza dell’intrattenimento, POCO C40 è dotato di potenti altoparlanti che migliorano l’esperienza complessiva degli utenti. Il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera posteriore, di una fotocamera principale da 13MP, un sensore di profondità da 2MP e di una fotocamera frontale da 5MP. Questa configurazione è accompagnata da un’ampia gamma di funzioni e modalità innovative per la fotografia e la videografia, che consentono di catturare ogni singolo momento con chiarezza e precisione. La fotocamera frontale da 5MP è perfetta per i selfie e le videochiamate, mentre l’obiettivo con sensore di profondità da 2MP consente il rilevamento della profondità in tempo reale per un’estetica e una qualità innegabili nella creazione di contenuti.

Sotto la scocca, POCO C40 monta l’ultimo processore octa-core JR510 ad alte prestazioni di JLQ Technology. La sua piattaforma mobile è costruita su un processo a 11nm con otto core Cortex-A55 che lavorano fino a 2,0GHz. Il design giovane e vivace di POCO C40 racchiude un aspetto audace e più sicuro che mai da tenere in mano.

Disponibilità sul mercato italiano

POCO C40 da 4GB+64GB è disponibile in Italia da domani in tre colorazioni POCO Yellow, Power Black e Coral Green al prezzo di €189,90, acquistabile su po.co. Ovviamente, non può mancare l’offerta Early Bird che consentirà di acquistarlo per 5 giorni a €169,90 a partire dalle ore 13.00 del 3 agosto fino alle 12.59 dell’8 agosto.