Oggi il marchio tecnologico globale OnePlus lancia OxygenOS 13, il suo sistema operativo fast and smooth di nuova generazione. OxygenOS 13 sarà disponibile prima su OnePlus 10 Pro 5G, con l’Open Beta presto disponibile per il download. Successivamente, l’aggiornamento verrà introdotto su OnePlus 10T 5G entro la fine dell’anno.

Seguendo la filosofia OnePlus per un design leggero e funzionale, OxygenOS 13 combina un’esperienza ancora più veloce e fluida e prestazioni stabili con il nuovo design Aquamorphic, ispirato al flusso dell’acqua. A tutto questo si aggiungono una maggiore praticità, affidabilità e sicurezza, introdotte in OxygenOS 13 al fine di migliorare la qualità della vita digitale.

“Con OxygenOS 13, continuiamo a offrire ai nostri utenti le caratteristiche che amano da sempre, come l’esperienza fast and smooth, la stabilità delle prestazioni, il design leggero e la facilità d’uso“, ha dichiarato Gary Chen, Head of OS Product. “Abbiamo anche introdotto interessanti miglioramenti per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti e il loro stile di vita, offrendo un aggiornamento completo che pone l’accento su personalizzazione e customizzazione, gioco e connettività.“

DESIGN AQUAMORPHIC

Per rinnovare l’estetica di OxygenOS, OnePlus si è ispirata alle proprietà amorfe dell’acqua, da cui il termine “aqua”. Proprio come l’acqua, il design appare fluido, naturale e dinamico. L’ultima parte della parola, “morphic”, allude invece al design high-tech, caratterizzato da icone minimal, animazioni e una varietà di forme e texture.

Adattamento intelligente

OxygenOS 13 presenta un design dai bordi morbidi e arrotondati per un’esperienza visiva più confortevole. Ogni dettaglio del design di OxygenOS 13 è stato creato con uno scopo preciso, rendendo ogni elemento al contempo utile e accattivante per soddisfare le esigenze dell’utente.

Calma vitalità

Forma e funzionalità coesistono nella OxygenOS 13, che arricchisce l’esperienza dell’utente anticipando ogni esigenza e rendendo i widget più accessibili tramite una pressione prolungata.

Design intelligente

I colori del design di OxygenOS 13 cambiano in modo intelligente per adattarsi all’ora del giorno in cui si utilizza il dispositivo: il sistema operativo sarà più luminoso al mattino e assumerà un aspetto più scuro e tranquillo dopo il tramonto.

ESPERIENZA FLUIDA

AI System Booster

OxygenOS 13 sfrutta la potenza dell’AI System Booster, che porta le prestazioni fluide e stabili di OnePlus a un livello ancora più elevato. Grazie ad avanzati e intelligenti sistemi di gestione della memoria, l’AI System Booster consente di sospendere più applicazioni contemporaneamente, in modo da poter passare rapidamente da una all’altra per un’esperienza rapida, fluida e senza interruzioni.

Display Always-on (AOD)

Il Display Alway-on serve a evidenziare le informazioni più importanti senza che sia necessario accendere o sbloccare il dispositivo. OxygenOS 13 offre una selezione più ampia di AOD, garantendo quindi un maggiore livello di personalizzazione e consentendo di decidere quali informazioni rendere immediatamente accessibili. Che si stia ascoltando musica o che si stiano creando capolavori su Canvas o Bitmoji, gli AOD di OxygenOS 13 permettono di navigare con facilità anche quando si è in movimento.

QUALITA’ E DIGITAL LIFESTYLE

OxygenOS 13 permette di ottimizzare l’esperienza utente, la personalizzazione e la connettività. I principali aggiornamenti includono una maggiore facilità d’uso, grazie alle funzioni Smart Launcher e Sidebar Toolbox, giochi potenziati con HyperBoost, audio di qualità grazie a Spatial Audio, Dolby Atmos, Fast Pair e Audio Switch e la possibilità di condividere contenuti con Nearby Share e App Streaming.

Smart Launcher

Smart Launcher consente di accedere più rapidamente alle app dalle cartelle presenti nella schermata iniziale, rendendole più visibili. Le app possono essere selezionate e aperte senza dover aprire la cartella in cui sono contenute, per un’esperienza fast and smooth. Smart Launcher consente inoltre di aggiungere in modo rapido e intuitivo i widget delle app preferite e sfruttarne le funzionalità direttamente dalla schermata iniziale.

Sidebar Toolbox

Il Sidebar Toolbox facilita l’utilizzo del dispositivo con una sola mano. Questa pratica funzione offre un accesso facile a tutte le app e consente di selezionare quali applicazioni visualizzare al suo interno.

HyperBoost Gaming Engine

OxygenOS 13 potenzia le funzionalità di gaming dei dispositivi OnePlus grazie a HyperBoost Gaming Engine, progettato per offrire un’esperienza di gioco più fluida e stabile. Le funzioni dell’HyperBoost Gaming Engine migliorano le prestazioni di gioco, riducendo le oscillazioni di frame rate e migliorando la velocità di risposta al tocco del dispositivo.

Spatial Audio e Dolby Atmos

Per prestazioni audio professionali, OxygenOS 13 supporta lo Spatial Audio e offre un suono di alta qualità ovunque ci si trovi. Con Spatial Audio, è possibile regolare la direzione del suono in diverse app per ottenere un’esperienza migliorata. Inoltre, OxygenOS 13 supporta Dolby Atmos, che offre un campo sonoro più esteso e una percezione spaziale del suono più accurata. Sia Spatial Audio che Dolby Atmos garantiscono una maggiore immersività, che si stia guardando un programma televisivo o un blockbuster di Hollywood.

Fast Pair

Fast Pair consente di collegare in pochi secondi il dispositivo con auricolari e cuffie wireless supportati, smart TV e altro ancora, in modo da potersi godere appieno i contenuti.

Audio Switch

Con Audio Switch è possibile passare facilmente da un dispositivo audio a un altro e viceversa. Non ci sono interruzioni quando si passa da una cuffia all’altra, creando così una transizione fluida.

Share Nearby e App Streaming

Accedendo a un solo account Google, la funzione Nearby Share consente di trasferire contenuti da dispositivi Android e Windows con maggiore facilità e velocità, per una condivisione senza interruzioni. Inoltre, grazie alla funzione App Streaming, gli smartphone possono trasmettere il contenuto del proprio schermo ad altri dispositivi ChromeOS nelle vicinanze.

SISTEMI DI SICUREZZA AVANZATI

OxygenOS 13 tutela la privacy e la sicurezza dei dati, offrendo un maggiore controllo su ciò che si condivide e con quali applicazioni. Per una maggiore sicurezza, OxygenOS 13 segnala automaticamente le applicazioni e i download rischiosi. Inoltre, il nuovo sistema operativo protegge la posizione dell’utente, anche quando si connette a una rete Wi-Fi pubblica. Infine, le funzionalità di Android™ rafforzano ulteriormente la sicurezza attraverso il controllo delle notifiche e il filtraggio dei contenuti in base alle preferenze dell’utente.

Private Safe 2.0

Con OxygenOS 13 debutta una versione migliorata di Private Safe. Questa funzionalità protegge i dati, i documenti e i file multimediali in una cassaforte virtuale in modo che non possano essere accessibili da altre applicazioni.

CALENDARIO DEGLI AGGIORNAMENTI

OxygenOS 13 arriverà presto su OnePlus 10 Pro, per poi essere introdotto nel corso dell’anno su OnePlus 10T.

Altri dispositivi che si aggiorneranno a OxygenOS 13 sono: