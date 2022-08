Il noto produttore Oukitel ha da poco presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone entry-level. Stiamo parlando del nuovo Oukitel C31, un device che si contraddistingue per il suo design trendy con diverse colorazioni e per il suo prezzo davvero esagerato inferiore ai 100 euro.

Oukitel presenta il nuovo entry-level low cost Oukitel C31

Oukitel C31 è stato presentato in queste ore dal noto produttore Oukitel. Come già accennato, lo smartphone si caratterizza per un design trendy e giovanile, con ben tre colorazioni tra cui scegliere, ovvero Lavender Purple, Ocean Blue e Power Black. Lo smartphone sarà acquistabile su Aliexpress a questo link.

Si tratta di un device piuttosto compatto, con uno spessore di soli 9.5 mm e con un peso complessivo di 207 grammi. La parte frontale ospita un grande display con una diagonale da 6.517 pollici con una risoluzione pari a 720 x 1600 pixel e nel form factor di 20:9. Il comparto fotografico include invece un sensore fotografico posteriore principale da 13 MP e un sensore fotografico anteriore da 5 MP.

La batteria ha poi una capienza di ben 5150 mAh e quest’ultima permette di ottenere ottimi risultati. A detta dell’azienda, permette infatti di raggiungere fino a 50 ore di chiamate, fino a 60 ore di riproduzione musicale e fino a 520 ore in standby. Le prestazioni sono infine affidate al processore MediaTek Helio A22 con tagli di memoria da 3 GB di RAM e 16 GB di storage interno, tranquillamente espandibile tramite scheda microSD.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, un’altra peculiarità di Oukitel C31 è anche il prezzo molto basso. Lo smartphone è infatti disponibile all’acquisto sullo store Aliexpress a questo link, dall’8 al 12 agosto 2022, sarà possibile acquistarlo a soli 69,99$.