OnePlus 10T è appena uscito e contiene già molti dei componenti che lo rendono un dispositivo premium che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Non ha invece lo slider di avviso, che è una caratteristica di tutti i dispositivi di punta dell’azienda e anche di alcuni dispositivi di fascia media dell’azienda fino a questo momento. Questo indica che OnePlus non includerà più un pulsante hardware su nessuno dei suoi dispositivi di punta? Sembrerebbe di no.

Il dispositivo di scorrimento degli avvisi sui telefoni OnePlus consente agli utenti di scegliere facilmente tra modalità silenziosa, vibrazione e suoneria senza dover accedere alle impostazioni del telefono. Alla conferenza stampa globale per OnePlus 10T, i dirigenti dell’azienda hanno dichiarato di sperare di ripristinare il dispositivo di scorrimento delle notifiche sui futuri smartphone.

OnePlus non avrà più lo slider sui suoi device Android

I dirigenti di OnePlus sono stati interrogati sulla possibilità di integrare una chiave software alternativa su OnePlus 10T per compensare l’assenza di uno slider di avviso. Hanno espresso la loro gratitudine per il suggerimento, ma hanno affermato che al momento non ci sono piani per implementare qualcosa del genere.

OnePlus ha notato che sebbene il dispositivo di scorrimento degli avvisi sembri occupare una quantità relativamente piccola di spazio all’esterno del telefono, in realtà occupa una quantità significativa di spazio all’interno. Per questo motivo, la società è giunta alla conclusione che sarebbe stato più vantaggioso concentrarsi invece sull’espansione delle dimensioni della camera di vapore e sull’aggiunta di antenne aggiuntive.

Una fonte anonima aveva precedentemente menzionato la possibilità che OnePlus potesse implementare lo slider di avviso solo sulle sue varianti Pro. Secondo recenti rapporti, il marchio madre dell’azienda, Oppo, così come il suo marchio gemello, Realme, hanno in programma di includerlo nei loro dispositivi mobili.

OnePlus non ha confermato né smentito nessuna delle voci durante la conferenza stampa. D’altra parte, per quanto ne sappiamo, potrebbero essere corretti. È possibile che tutta questa discussione sulla reintroduzione del dispositivo di scorrimento degli avvisi sia solo il modo in cui l’azienda conferma che il pulsante sarà incluso nei futuri telefoni OnePlus Pro.