Secondo la dichiarazione più recente rilasciata da Microsoft, è ora disponibile una versione di Teams che è stata ottimizzata per funzionare su Mac Apple Silicon. Questa notizia è stata fornita da Microsoft. Secondo un articolo scritto da Anupam Pattnaik di Microsoft, “Ciò implica che è disponibile un aumento significativo delle prestazioni per gli utenti Mac, garantendo un uso efficace delle risorse del dispositivo e una migliore esperienza di Teams anche quando si utilizzano diversi monitor ad alta risoluzione durante chiamate o riunioni. ” “Questo rappresenta un grande guadagno in termini di prestazioni per gli utenti Mac”, scrive l’autore.

Apple ha appena lanciato una versione aggiornata del suo software Watch, dopo la presentazione dei suoi primi dispositivi M1 alimentati al silicio più di due anni fa. Fino a questo momento, la traduzione di Rosetta 2 è stata utilizzata per eseguire Teams, il che ha comportato problemi di prestazioni come tempi di avvio lenti, ritardo e altri problemi. La versione progressiva dell’app Web di Teams, che richiede l’installazione del browser Microsoft Edge sul Mac per funzionare correttamente, è un approccio adottato per risolvere questo problema.

Teams è ora supportato completamente su Mac

Poco dopo il rilascio dei Mac basati su silicio, sono diventate disponibili per il download altre app Microsoft, come la suite Office. Tra questi c’era il programma Microsoft Word. D’altra parte, l’azienda non ha iniziato il beta test di una versione di Teams fino ad aprile di quest’anno, e solo allora la versione è stata ottimizzata per le nuove CPU.

Le nuove versioni di Team verranno fornite come binari universali, il che indica che funzionerà normalmente su Mac con tecnologia Intel o Silicon indipendentemente dall’architettura del computer. Tuttavia, dovrai essere un po ‘più paziente perché Microsoft prevede di inviare l’aggiornamento “in incrementi nei prossimi mesi”.