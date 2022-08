Un nuovo rapporto riassume i risultati del team di ricerca SafetyDetectives che ha raccolto oltre 18 milioni di password per trovare le 20 password più utilizzate, più prevedibili e, in definitiva, più hackerate in tutto il mondo.

I dati utilizzati in questo rapporto sono stati raccolti da diversi anni di fughe di notizie trovate su forum di hacking, mercati e siti web, solitamente venduti come tesori di informazioni riservate per i criminali.

L’obiettivo è quello di mettere insieme un elenco di “password più utilizzate/compromesse“. È importante rimanere protetti su Internet, indipendentemente da dove vivi o che lingua parli.

Sono state raccolte e analizzate un totale di 18.419.945 password. Da vari database in tutto il mondo invece, sono state raccolte 9.056.593 password.

I restanti 9 milioni di password erano specifici per paese:

Germania: 783.756;

Francia: 446.613;

Russia: 5.614.947;

Italia: 49.622;

Spagna: 459.665;

Stati Uniti: 1.680.749;

Abbiamo esaminato questo aspetto da molte angolazioni diverse per identificare le password più deboli e insicure del mondo.

Le prime 20 password più utilizzate

Queste password comuni vengono confrontate dagli hacker e inserite in un dizionario utilizzato per scopri illeciti. Per dizionario ci riferiamo ad una lista di password comuni che vengono utilizzate dagli hacker da un programma fino a quando non viene indovinata quella giusta.

Nota: molte delle password analizzate in questo rapporto non possono essere utilizzate da siti che dispongono di controlli di sicurezza.

Ecco la lista completa raccolta all’interno del database da SafetyDetectives: