A volte, è difficile credere che i nostri soldi possano valere più del loro valore stampato. Tuttavia, è del tutto possibile, come stiamo per mostrarti e in realtà dipende solo da fattori come l’età, la rarità, gli errori di stampa e l’importanza storica.

Di seguito, sono riportate le 3 monete più costose al mondo. Ecco la lista.

Liberty Head Nickel (1913) – Hawaii Five-O Star

La prima moneta della lista è una testa di nichel Liberty del 1913, che è stata utilizzata in una delle serie TV degli anni ’70, Hawai Five-O.

La moneta è stata utilizzata principalmente per la serie ma si ritiene che la moneta fosse uno dei cinque Liberty Head Nickel originali, rubati dalla zecca da un ex dipendente e che in qualche modo si sono fatti strada nelle aste private e nelle collezioni di monete.

Il Liberty Head Nickel è stato venduto l’ultima volta all’asta da Heritage Auctions nel 2007 per 3.737.500 milioni di dollari.

Bust Collar – Classe 1 – Esemplare Dexter-Poque (1804)

Successivamente, abbiamo un Bust Collar del 1804, moneta di Classe 1, del valore di 3,8 milioni di dollari.

Questa particolare moneta è estremamente unica e preziosa, a causa della sua lunga storia, e ha una piccola “D” stampata in una delle nuvole sul rovescio della moneta, che indicava che la moneta apparteneva a un numismatico molto ricco, di nome James V. Dexter.

La moneta fu scoperta per la prima volta in Germania nel 1804 ed è altamente desiderabile tra i collezionisti di monete, poiché ci sono solo otto monete di classe 1 conosciute mai realizzate.

Coniato circa 183 anni fa, il Bust Dollar Class 1 è stato venduto all’asta il 31 marzo 2017 da Bowers Galleries & Sotherby’s di Stack, per 3 milioni e 865.750 di dollari.

Foglia d’acero canadese d’oro

Venduta per 4 milioni e 020.000 dollari nel giugno 2010 dalla Dorotheum Auction House, la moneta Gold Maple Leaf è una delle monete più costose al mondo.

È stata la prima moneta da un milione di dollari al mondo, prodotta dalla zecca canadese nel 2007.

La moneta è composta per il 99,999% di oro puro e pesa ben 100 chilogrammi.

L’idea di creare una moneta del genere è nata per promuovere la nuova linea Royal Canadian Mints di monete d’oro a foglia d’acero puro al 99,999%.

Allo stato attuale, solo cinque di queste monete sono state acquistate da collezionisti di monete in tutto il mondo.