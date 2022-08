HUAWEI Mate Xs 2 è il nuovo smartphone flagship pieghevole di Huawei

Huawei annuncia l’arrivo in Italia di HUAWEI Mate Xs 2 il nuovo foldable risultato dei recenti studi di Huawei nel settore dello sviluppo di smartphone pieghevoli, erede del tradizionale design in stile Huawei con apertura verso l’esterno. Ultraleggero e ultrasottile, ultrapiatto e ultra-affidabile, sfrutta tutti questi punti di forza per offrire la migliore user experience possibile.

La cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione con piega piatta rende HUAWEI Mate Xs 2 ultra resistente e ultra compatto. Lo smartphone è inoltre dotato di caratteristiche flagship, tra cui un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ leader del settore e un sistema di fotocamere True-Chroma da 50 MP, con fotocamera ultra-angolare da 13 MP e teleobiettivo da 8 MP, che supporta HUAWEI XD Optics e porta le performance fotografiche a un nuovo livello. Grazie al nuovo aspetto visivo dinamico della piegatura e alla Smart Multi-Window aggiornata, HUAWEI Mate Xs 2 innova anche l’esperienza di interazione.

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio italiano di HUAWEI Mate Xs 2, un device che offre la migliore innovazione di Huawei. C’è molta attesa e curiosità su questo nuovo foldable che va ad arricchire l’ecosistema Huawei incontrando l’interesse di tutti quei consumatori appassionati, sempre alla ricerca di un device in grado di stupirli”, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Materiali innovativi: ultraleggero, ultrapiatto e ultra-affidabile

HUAWEI Mate Xs 2 pesa solo 255g, un peso che nessuno smartphone pieghevole ha mai raggiunto in precedenza. È stato possibile ottenere questo risultato grazie all’utilizzo di materiali leggeri innovativi come le fibre di vetro ultraleggere per il backplane del device, le leghe di titanio di grado aerospaziale e l’acciaio ultraleggero ad alta resistenza per la sua struttura. Questi materiali ultraleggeri e innovativi non solo riducono il peso complessivo, ma danno al device anche un’eccellente resistenza al rischio di rottura.

HUAWEI Mate Xs 2 è dotato dell’esclusiva cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione. Una volta aperto, lo schermo diventa piatto e liscio come uno specchio, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente.

La cerniera di HUAWEI Mate Xs 2, sviluppata da Huawei, è in acciaio ultraleggero e ad alta resistenza con un’elevata capacità di carico che conferisce al device un peso ridotto, ma una maggiore resistenza.

Infine, HUAWEI Mate Xs 2 presenta un Composite Screen caratterizzato da un design simile a quello dei sistemi anti-collisione delle auto, rendendolo un eccellente ammortizzatore e buffer. Questa barriera antiurto migliora la flessibilità dello smartphone e la resistenza agli urti, offrendo ai consumatori la massima tranquillità.

Design elegante oltre ogni immaginazione

Il classico design di HUAWEI Mate Xs 2 mostra la bellezza minimalista della sua piega morbida verso l’esterno, il corpo lineare ne valorizza l’aspetto raffinato e leggero.

Quando è aperto, HUAWEI Mate Xs 2 ha un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ con un’alta risoluzione di 2480 x 2200e una golden ratio 8:7.1 per un’esperienza visiva coinvolgente. HUAWEI Mate Xs 2 supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, un oscuramento PWM ad alta frequenza a 1440Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 240Hz, offrendo un effetto di visualizzazione schermo più sorprendente; inoltre, l’antiriflettente Nano Optical Layer dello schermo contribuisce a ridurre la capacità riflettente della luce del display e migliora così la lettura sotto la luce del sole. Con un rapporto di visualizzazione 19:9 quando è aperto, HUAWEI Mate Xs 2 è comodo da tenere in mano quanto gli smartphone non pieghevoli.

Con il primo e innovativo design in fibra di vetro 3D per texture più raffinate, HUAWEI Mate Xs 2 ha introdotto un altro progresso in tema di estetica. Questo permette di avere un effetto morbido al tatto e di ridurre le impronte digitali. Lo smartphone è disponibile in bianco con una texture in pelle naturale. Inoltre, in dotazione è fornita anche una custodia in PU semi-coperta che ha lo stesso colore dello smartphone e, non solo fornisce una migliore protezione, ma funziona anche come supporto.

Prezzi e disponibilità

Da oggi fino al 31 agosto HUAWEI Mate Xs 2 sarà in pre-ordine solo su Huawei Store al prezzo di 1.999,90 euro e, con il deposito di 10 euro, si otterrà uno sconto di 100 euro e in omaggio le nuove HUAWEI FreeBuds Pro 2. Sarà in vendita dal 1 settembre, con HUAWEI FreeBuds Pro 2 in omaggio solo fino al 30 settembre.