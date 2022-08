Disponibili da oggi, gli eleganti Nokia 8210 4G e Nokia 5710 XpressAudio di HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, cavalcano il ritorno del feature phone, offrendo un modo alternativo per staccare la spina dalla cultura dell’always on. E con il revival della moda anni ‘90, questi iconici dispositivi arrivano nel momento perfetto.

I feature phone sono tornati in auge negli ultimi anni: si dice che una persona su dieci ne possieda uno. Inoltre, le vendite di questi dispositivi hanno raggiunto 1 miliardo di dollari nel primo trimestre di quest’anno, rappresentando il 16% delle vendite totali di telefoni cellulari del periodo a livello globale.

L’esperto di tecnologia e recensore Ernest Doku, con oltre 15 anni di esperienza nel settore, attribuisce questa recente tendenza al fatto che le persone desiderano “incrollabile qualità e semplicità sopra ogni altra cosa dalla loro tecnologia”.

E prosegue: “Più che una moda, stiamo assistendo a dispositivi che si concentrano su ciò che conta di più – una durata della batteria impressionante, una connettività efficiente e un prezzo accessibile – attirando un enorme interesse in molte fasce demografiche e in diverse geografie. Questi feature phone sono l’intersezione di novità, nostalgia e individualità: che si tratti di un formato a conchiglia o di design stravaganti, stiamo vedendo che le nuove generazioni sono attratte dal fascino di un dispositivo che racchiude l’essenza di ciò che significa rimanere connessi. La focalizzazione di HMD Global su questo segmento è stata fondamentale per il successo – attingendo all’ondata di nostalgia che continua a contraddistinguere il marchio dei telefoni Nokia, riprendendo forme classiche, con funzionalità e caratteristiche che i consumatori amano”.

“Quest’anno ricorre il 23° anniversario del lancio dell’iconico Nokia 8210. Poco sapevamo allora che, quasi un quarto di secolo dopo, questo tipo di telefoni sarebbe tornato in auge con tutti i progressi tecnologici degli ultimi anni. La popolarità di questi dispositivi è una testimonianza del loro design robusto e della loro capacità di sopravvivere a qualsiasi cosa la vita ci proponga”, commenta Raun Forsyth, VP Design di HMD Global”.

“È una gioia rilasciare due nuovi feature phone nel 2022 continuando a offrire ai fan la tecnologia affidabile e fidata che ricordano in un design innovativo, dotato di tutti gli elementi moderni essenziali di cui abbiamo bisogno nel mondo odierno”, prosegue Forsyth. “Con il Nokia 8210 4G, abbiamo ripreso la nostalgia degli anni ‘90 e l’abbiamo portata nel 21° secolo con innovazioni moderne come il 4G. Per il Nokia 5710 XpressAudio abbiamo preso spunto da tutto ciò che le persone amavano del Nokia 5310 originale e lo abbiamo reso ancora migliore, con cuffie wireless integrate, una batteria ancora più grande e tasti di controllo audio dedicati. In entrambe le versioni abbiamo creato dispositivi funzionali che mantengono la qualità e le prestazioni per cui i telefoni Nokia sono noti. Siamo certi che la linea Originals reimmaginata sia adatta a tutti”.

Per catturare la nostalgia degli anni ‘90, HMD Global ha collaborato con la fotografa Tami Aftab che in un servizio vibrante e colorato, ha catturato il meglio di quell’epoca: dalle borse a tracolla, alle brillanti tonalità pastello, alla nail art. Visto il revival degli anni ’90, questi due telefoni arrivano nel momento perfetto per diventare uno degli accessori più richiesti di quest’estate.

Nokia 5710 XpressAudio – disponibile da oggi nei colori bianco/rosso e nero/rosso al prezzo di €89,99

Un feature phone innovativo con auricolari wireless integrati che, quando non vengono utilizzati, sono alloggiati sotto un elegante e robusto cursore sul retro del telefono, risparmiando spazio in tasca, evitando di chiedersi dove siano finiti e consentendoti di ricaricarli in movimento.

Un design elegante – disponibile nelle combinazioni di colori bianco/rosso e nero/rosso, con auricolari wireless compatibili con lo smartphone se si desidera passare da un dispositivo all’altro.

I tasti musicali dedicati facilitano la riproduzione, il lettore MP3 integrato memorizza migliaia di brani e la radio FM wireless ti tiene aggiornato a casa o in viaggio.

La batteria da 1450 mAh[1] offre un’autonomia di conversazione e di riproduzione ancora maggiore e dura per settimane in standby. La qualità delle chiamate è garantita dalla cancellazione del rumore ambientale e dal supporto VoLTE[2], per una voce chiara anche in ambienti affollati.

Il dispositivo è stato sottoposto a test rigorosi per garantirne le prestazioni e l’estetica.

Il Nokia 8210 4G è disponibile da oggi nei colori blu, rosso e sabbia al prezzo di 79,99 euro