Gli aumenti benzina stanno intaccando notevolmente le tasche degli italiani, sopratutto in un periodo come quello attuale, delle ferie estive, nel corso del quale il numero di consumatori che decide di partire per le vacanze è sempre più elevato.

Fortunatamente, almeno in parte, il Governo ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise, in questo modo si ha una riduzione di 25 centesimi al litro (circa) su gasolio e senza piombo; nonostante tutto, i prezzi sono ancora elevati, molto vicini ai 2 euro al litro, con rincari del 40% rispetto allo scorso anno per un litro di benzina, e del 52% per quanto riguarda il diesel.

Aumenti benzina: quanto costa in Europa

La cosa da sapere, tuttavia, è che l’intera Europa sta vivendo un periodo tutt’altro che positivo in termini di costo carburanti, ciò quindi non è legato solamente all’elevate accise che paghiamo su ogni litro, ma proprio al prezzo al barile del petrolio stesso.

Al 1 agosto il prezzo medio di benzina in Italia è di 1,888 euro, in Francia si aggira su 1,812 euro, in Germania 1,737 euro, mentre in Spagna ad esempio 1,890 euro. Gli stati che se la passano peggio sono nel nord Europa, con Paesi Bassi a 2,142 euro, Norvegia a 2,282 euro, Regno Unito a 2,188 euro (con il cambio attuale), Danimarca con 2,190 euro, ed addirittura Islanda con 2,418 euro.

Se volete godere di una visione d’insieme molto interessante, dell’attuale stato dei prezzi di benzina e gasolio, collegatevi qui.