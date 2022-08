Sebbene Google faccia davvero di tutto per cercare di rendere il Play Store un posto sicuro dal quale scaricare le migliori applicazioni per Android, i malviventi escogitano ogni giorno nuovi metodi per aggirare le limitazioni imposte dall’azienda, riuscendo a raggiungere i malcapitati.

Il rischio di incappare in una applicazione che possa davvero compromettere il vostro smartphone è reale, i pericoli sono variabili, dal furto di dati sensibili, allo svuotamento del credito residuo con microtransazioni, per finire con il più grave di tutti, ovvero l’installazione di un malware in grado di copiare tutte le password. Ma quali sono le app da evitare?

App pericolose: quali evitare

Dancing Run – Color Ball Run

Divide it – Cut & Slice Game

Secure VPN-Fast VPN Free

Skate Board

VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure,servizi vpn

VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites

Unlimited VPN y Power VPN Free VPN

Assassin Hunter 2020

Stealing Run

SuperVPN Free VPN Client

Super VPN 2019 USA

TapVPN Free VPN

Find Hidden Differences

Throw Master

Fly Skater 2020

Throw into Space

Stacking Guys

Disc Go!

Spot Hidden Differences,

Save Your Boy

Tony Shoot

Assassin Legend

Shoot Master

Find 5 Differences,

Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN

Korea VPN – Plugin for OpenVPN

Wuma VPN-PRO

Draw Color by Number

Joy Woodworker

La maggior parte delle elencate offrono un “servizio” VPN, che però è ben lontano dalle reali e sicure offerte di aziende conclamate, come NordVPN, per intenderci.