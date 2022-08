L’impiego dell’intelligenza artificiale, lo sviluppo di dispositivi con display flessibile e la realizzazione di device in grado di sfruttare la realtà aumentata e virtuale sono i temi attorno ai quali ruotano gran parte delle mosse compiute negli ultimi tempi da colossi come Apple, Samsung e Google.

Samsung resta al primo posto nel settore degli smartphone pieghevoli e Google potrebbe presto essere pronta a lanciare una sfida molto interessante. Apple è ancora lontana dalla messa a punto del suo primo iPhone pieghevole ma da tempo lavora a un visore dedicato alla realtà aumentata e virtuale che potrebbe aver fatto gola al colosso sudcoreano. Mesi fa, infatti, è apparso un brevetto che descriveva un visore Samsung che avrebbe potuto anticipare Apple ma nessuna notizia è emersa negli ultimi tempi.

A quanto pare ad avere la meglio è Xiaomi che, proprio in questi ultimi giorni, ha presentato i suoi occhiali smart: Xiaomi Mijia Glasses.

Xiaomi Mijia Glasses: ecco gli occhiali AR del colosso!

Pesano soltanto 100 grammi e dispongono di due fotocamere posizionate sul lato sinistro: un sensore da 50 megapixel e uno da 8 megapixel. Xiaomi ha fatto poi ricorso a un chip Snapdragon 8 e a una batteria da 1020 mAh.

L’azienda non ha ancora rilasciato gli occhiali sul mercato e sembrerebbe essersi limitata a proporli soltanto in Cina. La probabilità che l’azienda avvii la produzione di massa non sono particolarmente alte ma il loro costo contenuto, dai 350,00 ai 400,00 dollari, e le prestazioni previste potrebbero incuriosire il pubblico e invogliare l’azienda a investire effettivamente sul prodotto.