WindTre continua a schierarsi contro Iliad con le sue offerte operator attack. A meno di 9,00 euro al mese, il gestore propone delle straordinarie offerte appartenenti al pacchetto WindTre GO.

Gli interessati possono optare per quattro differenti opzioni ma la migliore è senza alcun dubbio la GO 150 Flash + Digital con Easy Pay che, a soli 8,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

WindTre: costo e modalità di attivazione dell’offerta!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è disponibile a un costo di soli 8,99 euro al mese. La spesa è automaticamente addebitata dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto.

I nuovi clienti potranno scegliere la modalità di pagamento da utilizzare al momento dell’attivazione della tariffa, che potrà essere effettuata direttamente online.

WindTre permette di accedere alla sezione “Cambia operatore”, selezionare il gestore di provenienza e scegliere la tariffa da attivare. Non sarà necessario sostenere alcun costo di attivazione e la nuova SIM potrà essere ricevuta direttamente a casa, tramite corriere, senza dover affrontare spese aggiuntive.

Il costo di rinnovo include anche i servizi utili, come: la segreteria telefonica, il servizio Ti ho cercato, la navigazione hotspot e l’SMS di ricevuta di ritorno.

Si ricorda che non tutti i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere le offerte GO. In questo caso sarà possibile procedere con l’attivazione soltanto trasferendo il numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.