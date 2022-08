Sono ancora numerose le offerte della telefonia mobile nel mese di agosto. Tra i diversi operatori uno spazio di primario ordine spetta senza dubbio a TIM. Il provider italiano ha da poco lanciato una serie di tariffe molto vantaggiose con consumi quasi illimitati. Tra le migliori occasioni di TIM spiccano senza dubbio le offerte Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

Le proposte Wonder di TIM prevedono un duplice bundle. Nella prima forma, gli utenti avranno a disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche un ticket con 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo di questa promozione sarà di 9,99 euro.

Nella seconda formula di questa promozione gli utenti di TIM riceveranno un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per questa ricaricabile è pari a 8,99 euro al mese.

I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a disposizione la garanzia di costi bloccati nei primi sei mesi a partire dall’attivazione della SIM. Nel primo semestre, quindi, non sono previste rimodulazioni su costi e sulle soglie di consumo della promozione.

Gli abbonati che decidono di attivare una di queste due iniziative dovranno necessariamente effettuare portabilità da altro gestore. Stando alle attuali politiche commerciali di TIM questa ricaricabile non è rivolta a a coloro che già hanno rete attiva con il provider italiano.