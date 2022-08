La data di lancio dei nuovi dispositivi Samsung si avvicina e cresce la voglia di conoscere tutte le novità proposte dall’azienda. Le anticipazioni trapelate in rete hanno offerto un quadro completo e dettagliato su tutti i device in arrivo ma soltanto negli ultimi giorni sono apparsi quelli che, molto probabilmente, saranno i costi dei vari modelli di Samsung Galaxy Watch 5.

Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro: ecco i costi di lancio!

Stando alle ultime voci emerse in rete, il Samsung Galaxy Watch 5 da 40 mm sarà disponibile a un costo di partenza di 270,00 dollari, la versione da 44 mm, invece, potrebbe avere un costo di circa 300,00 dollari.

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, invece, potrebbe arrivare sul mercato a un prezzo di 435,00 dollari.

Non si tratta dei prezzi ufficiali, che emergeranno con certezza soltanto durante l’evento annunciato da Samsung ma di supposizioni che potrebbero comunque dimostrarsi affidabili.

Tra soli pochi giorni avremo comunque modo di assistere al debutto degli smartwatch e, quindi, di scoprire tutti i particolari compreso quello che sarà il costo iniziale. Accanto ad essi saranno presenti i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4.

I nuovi pieghevoli sono apparsi in alcune immagini che risolvono ogni dubbio mostrandone le varie angolazioni. Si dice che Samsung proporrà una quantità non indifferente di colorazioni di Galaxy Z Flip 4 e che ognuno avrà la possibilità di combinare i colori in base alle proprie preferenze.

Si ricorda che l’evento di lancio si terrà il 10 agosto e che in tale occasione il colosso potrebbe anche dare il via ai pre-ordini online.