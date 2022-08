Soniya: Quando abbiamo deciso di realizzare i telefoni della serie A, abbiamo immaginato di poter orire un telefono di qualità superiore a un prezzo più accessibile. Includendo Google Tensor nel Pixel 6a siamo stati in grado di realizzare questa visione, perché ora abbiamo lo stesso cervello che alimenta l’intera generazione di telefoni Pixel 6.

Un oimo esempio è anche una delle mie funzioni preferite: Traduzione dal vivo. Di recente io e la mia famiglia siamo stati in vacanza nella Polinesia francese e il nostro francese è un po’ arrugginito. La ricezione non era sempre adabile in alcune aree rurali. Con Traduzione dal vivo sul Pixel 6a siamo stati in grado di abbaere la barriera linguistica e di sfruare al meglio la nostra vacanza; inoltre, poiché tua l’elaborazione avviene sul dispositivo, la ricezione del cellulare non era un problema. Un’esperienza straordinaria!

Che cos’è esattamente la cancellazione aiva del rumore e come funziona sui Pixel Buds Pro?

Nidhi: La cancellazione aiva del rumore funziona creando un suono opposto aggiuntivo per cancellare il rumore circostante. Quanto più velocemente gli auricolari riescono a percepire i suoni esterni e a calcolare il suono inverso, tanto migliore sarà la cancellazione del rumore. Il nostro team di espei interni ha utilizzato altoparlanti personalizzati e un chip audio personalizzato a 6 core con algoritmi sviluppati da Google per accelerare questo processo. È stato incredibile vedere come il vostro spazio diventi silenzioso e come possiate semplicemente immergervi nella vostra musica.