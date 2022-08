La scoperta avvenuta durante una sessione di ricerca sulla salute dell’oceano, dove nell’Atlantico sono stati ricevute dei segni misteriosi sui fondali

Oceano Atlantico, dorsale medio atlantica: Cosa succede su questi fondali?

Nel nostro vasto mondo principalmente coperto di acqua, della quale abbiamo esplorato appena il 10%, ogni tanto incappiamo in qualche mistero inspiegabile.

Questa volta il protagonista della vicenda è il fondale dell’oceano Atlantico, dove gli scienziati hanno trovato dei segni a cui non riescono a dare una spiegazione.

In questo periodo di pericolo per la salute della terra, a causa del Climate change, i ricercatori hanno intensificato le attività di studio e monitoraggio degli ambienti marini, per valutarne la salute generale ed eventuali cambiamenti nell’ecosistema.

Il National Oceanic and Atmospheric Administration, ente americano che si accupa tra le varie mansioni anche di studiare i nostri mari, ha recentemente organizzato una spedizione sulla dorsale medio atlantica.

Si tratta di immersioni che potremmo definire quasi di routine, ma questa volta è stato trovato un vero e proprio mistero che ha lasciato gli scienziati a bocca aperta.

Arrivati in loco, i sommozzatori armati di varie strumentazione, tra cui fotocamere e videocamere ad alta risoluzione, hanno intravisto degli strani buchi.

Inizialmente questo fenomeno era poco visibile a causa delle correnti che smuovono il fondale. Dopo aver cambiato posizione in un punto meno mosso, hanno potuto osservare dei buchi a forma di tagli, disposti in linea ed equidistanti tra loro. Osservando la foto in articolo si può notare come il buco abbia una forma stretta e allungata.

In prima battuta si è pensato a una precedente immersione da parte di un team di ricerca privato per la raccolta di campioni, ma questa ipotesi è stata esclusa, poiché infilando un qualsiasi strumento nelle sabbia al momento di estrarlo si sarebbe portato fuori un po’ del sedimento sottostante, che in questo caso manca. Pare quasi come se una ruota dentata fosse passata di li, lasciando questi strani segni sul fondo.

Al momento non si è ancora riusciti a trovare una spiegazione al fenomeno, ma non appena ci saranno novità vi terremo aggiornati!