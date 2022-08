Solo oggi da MediaWorld tutto è al 50%, la nuovissima campagna promozionale riesce a convincere un numero sempre più grande di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con prezzi mai visti prima d’ora.

Il volantino che troverete descritto nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attivo in ogni negozio in Italia, con la possibilità anche di godere dei medesimi sconti tramite il sito ufficiale, previo pagamento delle spese di spedizione per la consegna diretta presso il domicilio.

MediaWorld: tutte le nuove offerte sono spaziali

I nuovi Mega sconti di Mediaworld, attivi fino al 7 agosto 2022, rappresentano la perfetta soluzione per riuscire ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, a prezzi più bassi del normale.

Oggi vi parliamo prima di tutto di un tablet, più precisamente il Samsung Galaxy Tab A8, disponibile all’acquisto a soli 223 euro, nella sua variante con 64GB di memoria interna solo WiFi. Volendo invece puntare dritti verso il mondo degli smartphone, la scelta più ovvie potrebbero essere rappresentate da Apple iPhone 13 Pro, acquistabile a 1178 euro (versione da 256GB).

MediaWorld ha indubbiamente voluto accontentare il maggior numero di utenti amanti del segmento Apple, con altre promozioni legate all’ecosistema dell’azienda. Più precisamente parliamo di Apple Watch Series 7 a 408 euro, affiancato da AirPods di terza generazione, il cui prezzo finale è sceso a 179 euro.

Non manca, infine, uno smartphone Android decisamente economico, stiamo parlando di Galaxy A22 5G, il cui prezzo finale è di soli 174 euro. Tutte le altre offerte le trovate qui.