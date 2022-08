Huawei annuncia la nuova generazione di auricolari bluetooth wireless HUAWEI FreeBuds SE. Nel corso degli ultimi anni gli auricolari TWS sono sempre più apprezzati perché leggeri e comodi per diventare indispensabili in diversi contesti come lo studio, lo sport e il lavoro. I nuovi HUAWEI FreeBuds SE soddisfano l’esigenza dei consumatori di godere di un suono di qualità nei vari scenari d’utilizzo e segnano la direzione verso una nuova esperienza di ascolto per i giovani utenti.

HUAWEI FreeBuds SE si distinguono per un design semi-in-ear leggero ancora più confortevole e sono dotati di una custodia di ricarica rotonda e compatta e tascabile. In termini di prestazioni, sono dotati di un driver dinamico di grandi dimensioni da 10mm e di un diaframma ad alta sensibilità, per un audio di qualità. Grazie alla cancellazione del rumore ambientale è possibile effettuare chiamate vocali più chiare. Inoltre, HUAWEI FreeBuds SE integrano la nuova generazione di Bluetooth 5.2 che offre bassa latenza e basso consumo energetico. Per quanto riguarda la durata della batteria, uno degli aspetti più rilevanti in tema di auricolari, HUAWEI FreeBuds SE sono provvisti di una batteria di grandi dimensioni che garantisce una lunga durata di utilizzo, fino a 6 ore di riproduzione musicale e fino a 24 ore con la custodia.

Un design semi-in-ear leggero e di tendenza che unisce estetica e comfort

Il design degli auricolari è determinante per un’esperienza di utilizzo intuitiva. Attualmente, i modelli full in-ear e semi in-ear sono i più diffusi nel settore delle TWS, tuttavia i primi sono facili da indossare ma mancano di stabilità e non possono essere adattati correttamente all’orecchio dell’utente. Per questo motivo, HUAWEI FreeBuds SE sono stati costruiti pensando ai punti di forza di questa tipologia di device e, in particolare, al design intrauricolare non invasivo che tiene conto della comodità e della stabilità e consente agli utenti di indossarli per ore senza preoccupazioni.

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie FreeBuds SE offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole.

Oltre l’esperienza di ascolto, anche l’aspetto estetico è importante. HUAWEI FreeBuds SE sono disponibili in due colorazioni diverse, azzurro e bianco. HUAWEI FreeBuds SE integrano elementi classici e innovazione tecnologica, interpretando in modo originale il concetto di fashion.

Audio equilibrato e cancellazione del rumore ambientale per chiamate di qualità

Apparentemente sembra complicato definire il livello di qualità audio ma, in realtà, in termini di hardware esistono parametri ben definiti.

Il diametro del driver dinamico è uno dei fattori chiave per determinare la qualità audio degli auricolari. HUAWEI FreeBuds SE integrano componenti acustici personalizzati e un grande driver dinamico da 10 mm inserito nel corpo compatto. I bassi sono forti e potenti e rendono il suono più attraente per gli utenti. Inoltre, sono dotati di un diaframma composito ad alta sensibilità per riprodurre realisticamente ogni dettaglio della melodia musicale.

Grazie al processo di ottimizzazione dell’audio, HUAWEI FreeBuds SE offrono ai consumatori un’esperienza di ascolto di qualità. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido.

Inoltre, HUAWEI FreeBuds SE non si limitano alla qualità dell’audio, ma anche del suono. Grazie al microfono per la cancellazione ambientale, durante le chiamate gli auricolari riescono ad elaborare la differenza tra la voce captata dai due microfoni e calcolano con precisione la posizione dell’interlocutore. La tecnologia beamforming contribuisce a migliorare la voce dell’utente, garantendo la resa chiara della voce, rimuovendo al contempo i vari disturbi del rumore ambientale e consentendo all’interlocutore di sentire chiaramente la voce durante la chiamata anche in un ambiente rumoroso.

Lunga durata e connessione stabile per la massima comodità

Quando si ascolta la musica con gli auricolari wireless, la durata della batteria rischia di diventare un problema. Nonostante il design compatto, HUAWEI FreeBuds SE sono dotati di una batteria di lunga durata. Con una custodia di ricarica completamente carica, può fornire 24 ore di riproduzione musicale e un paio di auricolari completamente carichi possono fornire 6 ore di riproduzione musicale continua per accompagnare gli utenti anche durante un lungo viaggio. In caso di chiamate vocali, HUAWEI FreeBuds SE sono in grado di fornire 16 ore di utilizzo con una scatola di ricarica completamente carica e gli auricolari possono essere utilizzati per 4 ore una volta carichi completamente.

Per offrire agli utenti la migliore esperienza di ascolto possibile, HUAWEI FreeBuds SE sono dotati della nuova generazione di Bluetooth 5.2 che ha un consumo energetico inferiore, una connessione maggiormente stabile, una velocità di trasmissione più elevata e permette di ridurre efficacemente le disconnessioni e i ritardi. Che si tratti di EMUI, Android o iOS, HUAWEI FreeBuds SE possono essere collegati senza problemi per aggiornamenti intelligenti.

Non solo, HUAWEI FreeBuds SE sono anche dotati di molte funzioni smart. Quando la custodia di ricarica di HUAWEI FreeBuds SE viene aperta per la prima volta, entra automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth e i dispositivi Bluetooth vicini, come smartphone, PC e tablet, possono essere collegati istantaneamente. Quando gli utenti tolgono gli auricolari, viene rilevata l’azione automaticamente e viene messa in pausa la riproduzione musicale. Inoltre, HUAWEI FreeBuds SE sono dotati di un sensore integrato che è in grado di rilevare la vibrazione del tocco permettendo di effettuare chiamate, riprodurre musica, mettere in pausa e saltare i brani, in modo da non dover estrarre lo smartphone per effettuare semplici controlli.

Anche se tra i device più indossati dai giovani, HUAWEI FreeBuds SE permettono sempre di distinguersi. Soddisfano il gusto estetico dei più esigenti, ma anche la necessità di indossarli comodamente per l’intera giornata, accompagnando ogni momento.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI FreeBuds SE sono disponibili, in due colorazioni, su Huawei Store in pre-ordine da oggi fino al 5 agosto e con il deposito di 1 euro, si otterrà uno sconto di 10 euro sul prezzo per un totale di 39,90 euro. Dal 6 agosto saranno in vendita al prezzo di 49,90 euro.